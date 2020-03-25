Путин предложил перенести голосование по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин предложил перенести голосование по поправкам к Конституции.

«Вы знаете, насколько серьезно к этому (поправкам к Конституции – прим. ВЗГЛЯД) отношусь. И, конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу – принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести», – сказал президент.

Необходимо оценить, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в регионах и в целом по стране, отметил он.

«И только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов примем решение о новом дне голосования», – подчеркнул Путин.

Голосование по поправкам к Конституции планировалось провести 22 апреля.

Напомним, президент в среду выступает с обращением к россиянам. Глава государства заявил, что следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты.