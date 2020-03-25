Путин предложил объявить кредитные каникулы для граждан

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам по поводу коронавируса призвал правительство и ЦБ, а также финансовые организации предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафных санкций – для тех граждан, чей доход упал более чем на 30%.

«Еще одна зона риска – это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам», – передает его слова РИА «Новости».

Он пояснил, что у человека должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его – в случае, если он попал в сложную жизненную ситуацию с резким сокращением месячного дохода более, чем на 30%.

«Разумеется, без всяких штрафных санкций», – подчеркнул президент.

В среду Путин выступает с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Он заявил, что следующая неделя для всех россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Также он попросил Центробанк предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, пострадавших из-за коронавируса.

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