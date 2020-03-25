Путин поручил пролонгировать кредиты в пострадавших от коронавируса отраслях

Президент России Владимир Путин попросил Центробанк предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, пострадавших из-за коронавируса.

Он также предложил ввести мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, передает РИА «Новости».

Путин попросил правительство и Банк России предложить и принять дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая госгарантии.

«Необходимо дать всем компаниям малого и среднего бизнеса отсрочку на полгода по всем налогам, кроме НДС, и по страховым взносам», – сказал Путин.

Президент поручил правительству вести постоянный мониторинг ситуации в экономике и корректировать при необходимости меры.

Он заявил, что власти обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан.

Также, сказал президент, все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться адекватным налогом. Он пообещал, что условия для размещения средств в российских банках останутся привлекательными.

В среду Путин выступает с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Он заявил, что следующая неделя для всех россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Кроме того, президент предложил рассчитывать больничный из суммы не менее одного МРОТ и предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафных санкций.

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