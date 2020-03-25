Путин заявил об автоматическом продлении льгот и пособий на полгода

Президент Владимир Путин заявил, что все социальные пособия и льготы автоматически продлятся.

«Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение ближайших шести месяцев, должны продлеваться автоматически. Без предоставления каких-либо справок и хождения по инстанциям», – сказал президент.

Он привел в пример семью со льготами ЖКХ, которой теперь не придется регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку.

«Также обращаю внимание: выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тыс. рублей соответственно должны быть осуществлены до майских праздников, раньше обычного, уже в апреле», – подчеркнул Путин.

Он отметил, что необходимо поддержать семьи с детьми и предложил уже в ближайшие три месяца, начиная с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Путин поручил правительству ускорить принятие решений по выплатам семьям с детьми от трех до семи лет.

Напомним, президент Владимир Путин в среду выступает с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса в мире и в стране.