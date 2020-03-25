Путин предложил обложить налогом вывоз капитала из России

Президент Владимир Путин предложил обложить налогом в размере 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты.

Глава государства подчеркнул, что Россия готова в одностороннем порядке выйти из соглашений об избежании двойного налогообложения со странами, не согласными с российскими мерами по дивидендам, передает РИА «Новости».

В среду Путин выступает с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Он заявил, что следующая неделя для всех россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.