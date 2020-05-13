Православным пора перейти на самообеспечение

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Королевство повышает налоги и отказывается от социальной поддержкиФото: REUTERS/Ahmed Yosri
Нефтяной обвал вкупе с карантином вынудили Саудовскую Аравию пойти на болезненное повышение налогов и отказаться от социальной поддержки населения. Амбициозные планы королевства по снижению от нефтяной зависимости бессрочно отложены. Такого кризиса саудиты еще не знали. Почему арабское государство пошло по совершенно иному, чем Россия, пути? Подробности...
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США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора

Ракетный комплекс «Кинжал» вызывает реальное беспокойство СШАФото: Андрей Станавов/РИА «Новости»
Отказаться от новейших гиперзвуковых систем (например, ракетного комплекса «Кинжал») и привести Китай на поклон к США – это не единственное условие, которое Вашингтон решил поставить Москве. И все это – ради продления договора СНВ-3. На условия эти Москва может ответить лишь двумя словами – знаменитой нетленкой Сергея Лаврова. Подробности...
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Российские подводные лодки держат оборону от вируса

Замкнутое пространство подводной лодки – идеальная среда для распространения вирусаФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
В Сети активно циркулируют слухи и утечки об угрозе заражения коронавирусом экипажей важнейших для безопасности России кораблей – РПКСН (ракетных подводных крейсеров стратегического назначения). Как на самом деле обстоят дела с профилактикой коронавируса на подводном флоте и почему это настолько критично?  Подробности...
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Советская песня довела украинского посла до безумия

Турция имеет особое значение для украинской дипломатииФото: Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Когда про украинских дипломатов говорят, что они видят российскую угрозу под каждым кустом, а кремлевский заговор – в каждой тарелке, это является гиперболой только отчасти. На сей раз посол Украины в Турции разглядел провокацию, пропаганду и фальсификацию истории в том, что на одном из курортов сыграли и спели знаменитую советскую «Катюшу». Хуже того, Анкаре пригрозили последствиями. Но какими именно?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Православным пора перейти на самообеспечение

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Если к приходу относятся не как к общине, а как к супермаркету по получению духовных услуг, то священник превращается в продавца таинств, треб и молитв. А прихожане трансформируются в потребителей, которые пришли не к Богу, а решить свои внутренние проблемы. Подробности...

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              Святослав Шевченко

              Православным пора перейти на самообеспечение

              Святослав Шевченко
              Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
              		 13 мая 2020, 12:10

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              Все прекрасно понимают, что рано или поздно пандемия закончится, и нужно будет продолжать как-то жить дальше. К тому же, любой кризис может стать триггером либо для развития, либо для стагнации и дальнейшей деградации. Причем, это касается любой личности, организации или сообщества людей, в том числе, Русской Православной Церкви. Неудивительно, что большинство православных выберет сценарий прогресса.

              И если верующие люди действительно хотят развития для своих приходов и епархий, то нужно начать анализировать проблемы, которые проявились в этот период. Это поможет сделать правильные выводы, чтобы понять, в каком направлении дальше двигаться. Давайте рассмотрим основные проблемы, которые лежат на поверхности.

              Приходская миграция

              При введении ограничительных санитарных мер в связи с распространением COVID-19 в городах и районах, где в непосредственной близости расположено по нескольку храмов, началась миграция верующих из одного прихода в другой. Православные прихожане выбирали тот храм, где настоятель смягчал ограничения, позволяя верующим проникать на службы.

              Нужно признаться, что приходская миграция существовала и в допандемийную эпоху, что обусловлено отсутствием четких границ между приходами – само слово «граница» тут неуместно. Однажды, находясь в отпуске, провел такой эксперимент – стал посещать храмы нашего города, и вдруг понял, что есть часть верующих, которые каждое воскресенье меняют храмы пребывания. Этакий православный космополитизм. На первый взгляд может показаться, что ничего страшного не происходит.

              Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

              Духовный супермаркет

              Люди рассуждают так: раз Церковь едина, значит можно посещать богослужения, где угодно, следовательно, не нужна привязка к определенному приходу. Но это утверждение верно лишь в первой части. Единство Церкви несомненно, но отсутствие включенности верующего в приходскую жизнь, ставит крест на первохристианской модели, которая подразумевает общинность. Это вызывает цепную реакцию проблем.

              Если к приходу относятся не как к общине, а как к супермаркету по получению духовных услуг, то нивелируется роль священника как пастыря, который превращается в продавца таинств, треб и молитв, его деятельность низводится до ремесленничества. При таком подходе прихожане трансформируются в потребителей, которые пришли не к Богу, а решить свои внутренние проблемы. Подобное отношение извращает саму природу Церкви. А дальше – больше.

              Семейная община

              Ведь если храм это разновидность ментального магазина, то приходы должны по этой логике включиться в конкурентную борьбу за прихожан, которых надобно привлекать яркими рекламными кампаниями, скидками и прочими бонусами лояльности. Но это будет уже не Церковь, а цирк с клоунами. И в таком случае приходы будут вести верующих не к Богу, а к себе. А, значит, это не христианство, а очередной способ зарабатывания средств к существованию.

              Возникновение общины может вправить подобный «вывих», потому что, по сути, это большая семья, где царят крепкие социальные связи и взаимопомощь. И авторитет пастырей будет на должном уровне, и когда они говорят, что не нужно целовать Чашу после Причастия в период эпидемии из санитарных соображений, то их будут слушать, а не игнорировать. Потому что в общине старших принято уважать и слушать. А духовенство, в свою очередь, слушает своих епископов, а не подает дурной пример своим прихожанам.

              Православная безработица

              Любые нестроения в обществе влекут за собой экономический кризис. Коснулся он и Русской Православной Церкви. Самоизоляция повлияла и на церковный бюджет, поскольку между благосостоянием храмов и уровнем доходов населения – прямая корреляция. Бюджет прихода расходуется на оплату коммунальных услуг, жалование духовенства и сотрудников, приобретение церковной утвари, просфор, вина, духовной литературы и прочего. Нет бюджета – накапливаются долги, сокращаются сотрудники, священник целиком поглощен поиском финансирования, а, значит, меньше внимания уделяет верующим. И это только верхушка айсберга проблемы.

              Например, в нашей епархии правящим архиереем принято решение на два месяца освободить от церковных взносов приходы, чтобы дать им возможность выжить. Но на эти взносы существует административный аппарат работников, в том числе, моя супруга, которая трудилась на епархиальном складе. То есть на два месяца она оказалась без жалования, что сказалось на бюджете конкретно нашей семьи, состоящей из четырех человек. Сейчас жена вынуждена уволиться, чтобы встать на учет в центр занятости населения. Вот вам безработица.

              Кадровый голод

              И ежу понятно, что государство пакетно поддержит только определенные сферы. Но также ясно, как божий день, что Церковь не войдет в их ряд. Это значит, что сотни епархий и десятки тысяч приходов будут пытаться выжить самостоятельно. Нужно учесть, что Русская Православная Церковь не использует библейскую систему обязательной десятины, которая действует, например, в большинстве протестантских организаций. То есть приходы живут за счет добровольных пожертвований своих членов.

              В этой связи, на мой взгляд, после пандемии в Церкви будет происходить следующее. Белое (то есть, женатое) духовенство, особенно из бедных приходов, чтобы прокормить семьи будет вынуждено доставать свои пыльные дипломы о профессиональном образовании, и выходить на светский рынок труда. Прибавится пользователей из числа духовенства и на площадках фрилансеров. К сожалению, этот процесс может спровоцировать и массовый уход семейных священнослужителей в мир, что, несомненно, способно вызвать в Церкви кадровый голод.

              Спасательный круг

              Спасательным кругом в таких условиях может стать появление вокруг храмов малых предприятий. Приходы начнут шить, строгать, ремонтировать, печь и многое другое. Например, американские протестанты являются одной из движущих сил экономики США. А в амурском Благовещенске до революции молокане имели сеть магазинов и аптек. Почему бы православным не попробовать перейти на самообеспечение, и обрести финансовую независимость? К тому же, это может сплотить приходские общины вокруг общих дел. Появятся свободные средства и на благотворительность.

              И приходы, как таковые, станут развиваться именно как приходы, то есть, постоянные, а не ситуативные – только на время служб – сообщества людей.

              Сбудутся эти футурологические прогнозы или нет, неизвестно. Но ясно, что Церковь выживет и приспособится к новым условиям жизни, как это было в истории уже не раз. К тому же, Христос обещал своим последователям, что даже «врата ада не одолеют ее». Самое главное, по пути выживания не растерять свою веру.


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