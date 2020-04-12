Технический прогресс поможет церквям спасти десятки тысяч жизней

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12 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:38  |  vz.ru
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Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой

Экспортеры нефти договорились о небывалом сокращении добычи Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani
Новая нефтяная сделка в рамках ОПЕК+ является экстраординарным соглашением. Мало того, что экспортеры нефти договорились о беспрецедентном объеме сокращения добычи, в разы превышающем предыдущие квоты. Так еще и широта охвата возросла. Впервые в истории к ОПЕК+ присоединились США и еще пять стран, не входящих в картель. Почему же нефть не взлетела к 60 долларам? Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Психологи придумали лайфхаки для сидящих на карантине россиян

Самоизоляция может стать хорошей средой для приобретения новых умений и знанийФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
«Уже сейчас мы видим большое количество лайфхаков, которые сами люди придумывают для того, чтобы совладать с ограничениями самоизоляции», – декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал о психологических ресурсах, которые помогут пережить трудности, а также дал практические советы сидящим дома гражданам и работающим на передовой медикам. Подробности...
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Американская военная мощь сдается перед коронавирусом

На авианосце «Теодор Рузвельт» идут проверки экипажа на коронавирусФото: Chief Mass Communication Specialist
Matthew R. White/US Navy/Reuters
Судя по последним сообщениям из вооруженных сил США, подтверждаются наихудшие для американцев подозрения – коронавирус наносит серьезный удар по американской военной мощи. Самым слабым звеном оказались военно-морские силы, в том числе авианосцы. Почему они подверглись наибольшему удару – и каких последствий стоит ожидать для всего военного потенциала Соединенных Штатов?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Почему Россия обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва не осталась в стороне и активно поддерживает Италию, США, Сербию и другие страны в борьбе с коронавирусом. Но не потому, что может – а потому, что должна. Не этим странам, а самой себе. Подробности...
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Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку

Дмитрий Родионов, политолог
Конечно, в такие случайности поверить сложно. Но они случаются. Мистики попытаются объяснить все волей высших сил: мол, не стоило полякам соваться в Смоленск, хотели устроить парад на костях – получили новые кости. Но, тем не менее, это случайность. Подробности...
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Коронавирус открыл элитам простые истины

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в России им меньше заражаются и болеют! Подробности...
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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              Прихожане РПЦ приобретут уникальный опыт из-за коронавируса    12 апреля 2020, 19:16
              Фото: Dominique Hirigoyen/ВЗГЛЯД
              Текст: Алексей Нечаев

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              Угроза распространения коронавируса внесла коррективы в жизнь одного из наиболее консервативных институтов общества – Русской православной церкви. Патриархия призвала прихожан переждать пандемию дома и сообщила о том, что пасхальные богослужения пройдут без них. Что именно имеется в виду? И как верующие относятся к подобной перспективе?

              Вербное воскресенье, отмечаемое православными 12 апреля, ознаменовалось беспрецедентным решением: на фоне борьбы с распространением коронавируса все богослужения в храмах Русской православной церкви (РПЦ) в Москве и Московской области в период с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан. Об этом сообщается в письме первого викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия.

              Накануне Московская патриархия получила предписание от главного санврача столицы Елены Андреевой с требованием обеспечить приостановление посещения гражданами зданий и территорий, принадлежащих РПЦ. В итоге пасхальные богослужения будут совершаться лишь при участии священников, клира, а также сотрудников, волонтеров и лиц, отвечающих за функционирование зданий и проведения онлайн-трансляций.

              Вместе с тем, патриарх Кирилл уже призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя санитарные предписания. Об этом он сказал в проповеди в храме Христа Спасителя в воскресенье.

              По мнению патриарха, пандемия коронавируса является Божьим промыслом, направленным на разрушение идеалов общества потребления. Однако если общество усвоит этот урок и выйдет из «тяготения страстей», «то во благо будет и то, что с нами происходит», – уверен патриарх.

              Ранее председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Иларион раскритиковал бравирующих бесстрашием к вирусу клириков. «Некоторые священники воспользовались нынешней ситуацией, чтобы продемонстрировать свое бесстрашие перед вирусом, свою твердую веру. На мой взгляд, такое поведение ближе к фарисейству, чем к православию», – сказал он в интервью ТАСС.

              «В целом же могу сказать, что за немногими исключениями священники ведут себя ответственно, слушаются патриарха и своих архиереев, делают все возможное, чтобы снизить риск заражения среди прихожан», – добавил священнослужитель.

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              Напомним, в прошлом году в пасхальных богослужениях, по данным МВД, приняло участие свыше 4,3 млн человек по всей России. В условиях распространения коронавируса столь большое скопление людей в храмах выглядит крайне опасным. Потому решение патриархии провести празднование Пасхи в режиме онлайн убережет многих россиян от риска заражения, считают эксперты.

              Нечто подобное можно наблюдать и в Европе, где в воскресенье католики, протестанты и представители других ветвей христианства отмечают Пасху, находясь в самоизоляции. При этом папа римский Франциск обратился к пастве не очно, а в режиме онлайн-выступления, которое транслировали по телеканалам и в социальных сетях.

              «И все-таки решение РПЦ далось сложно. Но это вынужденное решение», – сказал газете ВЗГЛЯД настоятель храма Всемилостивого Спаса, протоиерей Александр Ильяшенко. «Каждый верующий понимает, что Церковь пытается найти выход из этого положения. Но мы должны выполнять требования государства в области защиты людей о вируса», – подчеркнул протоиерей.

              Он рассказал, что порядок проведения пасхальных богослужений и всенощного бдения для священнослужителей практически не изменится. «В храме могут присутствовать те, кто являются сотрудником той или иной службы храма. А вот верующие будут принимать участие онлайн», – отметил собеседник.

              «Однако встает вопрос, как верующие будут причащаться и как освятить их пасхальные корзинки? В нашем храме на пасхальные седмицы мы постараемся служить ежедневно, чтобы люди с соблюдением всех правил социальной дистанции и гигиены могли причаститься и освятить куличи, яйца и пасхи. Конечно, это очень серьезное лишение для всех верующих. Ситуация сложная. Но мы сделаем все, чтобы смягчить этот удар», – заверил протоиерей.

              В то же время профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко считает, что верующие должны проявить сознательность и понимать: сейчас наступили тяжелые дни. «Потому свои эмоции, связанные с переживанием страстной седмицы и Пасхи, необходимо умерить и воспринимать как дополнительное испытание духа и веры. Как бы мирянам не было тяжело – такие меры оправданы», – сказал Петрушко газете ВЗГЛЯД.

              «То, что мы сейчас разделены и не будем собраны вокруг евхаристической чаши – это временные трудности, которые не говорят о разрушении Церкви. Даже самые консервативно настроенные люди, тяжело переживающие разлуку со святыней, должны предпринять усилия над собой», – добавил эксперт.

              По его словам, Церковь призывает прихожан помнить не только о внешних атрибутах веры, но и сосредоточиться на внутренних чувствах. «Это уникальный опыт, который приобретут прихожане Русской православной церкви. Раз Бог попустил такое – значит это необходимо для нашего духовного развития», – отметил собеседник.

              «Ну а что касается освящения корзин – наше священноначалие уже сообщило о том, что каждый может сделать это у себя дома в соответствии с пасхальными тропарями. Корзину можно окропить святой водой. Но важно понимать, что в праздновании Пасхи важна не символика и атрибутика, а вера в реальность воскресения Христа», – подчеркнул Петрушко.

              Напомним, в России за последние сутки подтвердили 2 тыс. 186 новых случаев коронавируса, из них в Москве – 1,3 тыс. человек. Всего в стране зафиксировано 15 тыс. 770 вирус-положительных случаев. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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