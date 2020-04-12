В России подтвердили 2186 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 2186 случаев коронавирусной инфекции в 52 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Всего в стране зафиксировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает штаб в Telegram.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 246 человек, за весь период – 1 045. За сутки умерло 24 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерло 130 человек», – говорится в сообщении штаба.

За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.

Самая сложная ситуация остается в Москве и Московской области. За ними по количеству заболевших сразу идут Санкт-Петербург (69 случаев), Мурманская область (61), Нижегородская (42) и другие.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице цифровых пропусков для поездок на транспорте. Вслед за Москвой электронные пропуска ввели в Подмосковье.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД