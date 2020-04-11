Подмосковье вслед за Москвой вводит электронные пропуска

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил, что в регионе запускается система электронных пропусков.

Система вводится 15 апреля, в среду, но получить пропуск можно будет с понедельника, сообщил губернатор в своем Instagram.

«[Пропуск] необходимо получить всем, кто пользуется транспортом. Это может быть машина, мотоцикл, автобус, троллейбус, электричка. Для этого вы заходите на наш портал uslugi.mosreg.ru и заполняете простую форму, которую сделали наши программисты: это достаточно легко, особенно для тех, кто часто пользуется интернет-торговлей», – пояснил Воробьев.

Он обратил внимание, что в форме есть обязательные для заполнения поля, в том числе ИНН компании и организации, в которой работает пользователь пропуска. Воробьев отметил, что владельцам транспорта, передвигающихся на своих авто, следует указывать госномер машины.

Губернатор уточнил, что пропуск действует в Москве и области, также московский пропуск будет действовать в регионе и городе.

«Полиция, ГИБДД – все службы, которые проверят ваш пропуск, знают об этом. Им нужно показать электронный пропуск – распечатанный или на экране телефона – вместе с удостоверением личности. Проверка будет проходить быстро и в вашем присутствии», – уточнил он.

Глава региона добавил, что пропуск для передвижений пешком в Московской области пока не нужен, но выходить без причины тоже нельзя.

Воробьев уточнил, что пропуск будет действовать как в Московской области, так и в самой столице

Ранее о введении электронных пропусков для поездок на любом транспорте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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