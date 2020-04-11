Собянин ввел цифровые пропуска для поездок на любом транспорте в Москве

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Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой

Экспортеры нефти договорились о небывалом сокращении добычи Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani
Новая нефтяная сделка в рамках ОПЕК+ является экстраординарным соглашением. Мало того, что экспортеры нефти договорились о беспрецедентном объеме сокращении добычи, в разы превышающем предыдущие квоты. Так еще и широта охвата возросла. Впервые в истории к ОПЕК+ присоединились США и еще пять стран, не входящих в картель. Почему же нефть не взлетела к 60 долларам? Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Врачи рассказали, как борются в больницах с коронавирусом

Сами медики признают, что столкнулись с болезнью, о которой не знают ничегоФото: Пресс-служба мэрии Москвы/РИА Новости
Число зараженных коронавирусом в России увеличивается. Врачи работают в авральном режиме и на пределе. Но некоторые из них все-таки успевают описывать то, что в эти дни происходит в больницах. Они говорят о том, что ситуация сложная, медсестры падают в обморок от изнеможения, но пациентов не бросают. И медики находят поводы для оптимизма в борьбе с вирусом, о котором – как признаются – не знают практически ничего. Подробности...
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Американская военная мощь сдается перед коронавирусом

На авианосце «Теодор Рузвельт» идут проверки экипажа на коронавирусФото: Chief Mass Communication Specialist
Matthew R. White/US Navy/Reuters
Судя по последним сообщениям из Вооруженных сил США, подтверждаются наихудшие для американцев подозрения – коронавирус наносит серьезный удар по американской военной мощи. Самым слабым звеном оказались Военно-морские силы, в том числе авианосцы. Почему они подверглись наибольшему удару – и каких последствий стоит ожидать для всего военного потенциала Соединенных Штатов?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Почему Россия обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва не осталась в стороне и активно поддерживает Италию, США, Сербию и другие страны в борьбе с коронавирусом. Но не потому, что может – а потому, что должна. Не этим странам, а самой себе. Подробности...
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Конечно, в такие случайности поверить сложно. Но они случаются. Мистики попытаются объяснить все волей высших сил: мол, не стоило полякам соваться в Смоленск, хотели устроить парад на костях – получили новые кости. Но, тем не менее, это случайность. Подробности...
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Коронавирус открыл элитам простые истины

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в России им меньше заражаются и болеют! Подробности...
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              Собянин ввел цифровые пропуска для поездок на любом транспорте в Москве

              11 апреля 2020, 19:51

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 15 апреля для поездок на любом транспорте вводятся цифровые пропуска.

              «Я подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды 15 апреля 2020 года их наличие для поездок станет обязательным», – написал в своем блоге мэр столицы.

              Заказать пропуск можно будет на официальном сайте главы города Mos.ru, добавил он.

              «Пропускная система носит заявительный характер. Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений», – подчеркнул Собянин.

              Он отметил, что проверка будет проводиться через информационные системы и с помощью непосредственного контроля на дорогах и в общественном транспорте.

              «Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые четыре знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов», – уточнил глава города.

              При этом пропуск необходимо получить для поездок на любом виде транспорта: мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.

              Собянин отметил, что вводятся три категории цифровых пропусков: для поездок, связанных с осуществлением трудовой деятельности, для поездок в медицинские учреждения, для поездок в личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности.

              Пропуск для поездок по работе выдается до 30 апреля включительно в случаях, если организация продолжает работать и присутствие сотрудника на рабочем месте является абсолютно необходимым. Разрешает поездки на работу и обратно, а также служебные разъезды, например, доставку товаров курьерами. Количество поездок не ограничено.

              Пропуск для поездок в медучреждения выдается на один день и разрешает поездку в конкретное медицинское учреждение. Количество выдаваемых в течение недели пропусков не ограничено.

              Пропуск для поездок в личных целях выдается на один день и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить этот пропуск можно будет два раза в неделю.

              При подаче заявки на получение цифрового пропуска для поездок на личном автомобиле необходимо сообщить его государственный регистрационный номер. Для поездок в общественном транспорте в заявке на получение пропуска необходимо будет указать номер карты «Тройка» или «Стрелка» при их наличии.

              Также глава города объяснил, как нужно пользоваться таким пропуском.

              «Находясь в пути, граждане обязаны предъявить паспорт и цифровой пропуск (показать распечатку или экран смартфона) по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу. Проверка пропуска будет осуществляться в присутствии гражданина с помощью специальной программы в планшете», – уточнил Собянин.

              Глава города отметил, что ходить пешком без пропусков по Москве не запрещено, но при этом важно соблюдать установленные правила и ограничения.

              Ранее в субботу в ГУ МВД столицы сообщили, что полицейские начали дежурство на всех въездах в Москвы, они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда.

              До этого сообщалось, что количество патрулей Росгвардии увеличено в Москве для охраны общественного порядка и профилактической работы после усиления ограничительных мер из-за коронавируса.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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