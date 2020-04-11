Собянин ввел цифровые пропуска для поездок на любом транспорте в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 15 апреля для поездок на любом транспорте вводятся цифровые пропуска.

«Я подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды 15 апреля 2020 года их наличие для поездок станет обязательным», – написал в своем блоге мэр столицы.

Заказать пропуск можно будет на официальном сайте главы города Mos.ru, добавил он.

«Пропускная система носит заявительный характер. Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений», – подчеркнул Собянин.

Он отметил, что проверка будет проводиться через информационные системы и с помощью непосредственного контроля на дорогах и в общественном транспорте.

«Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые четыре знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов», – уточнил глава города.

При этом пропуск необходимо получить для поездок на любом виде транспорта: мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.

Собянин отметил, что вводятся три категории цифровых пропусков: для поездок, связанных с осуществлением трудовой деятельности, для поездок в медицинские учреждения, для поездок в личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности.

Пропуск для поездок по работе выдается до 30 апреля включительно в случаях, если организация продолжает работать и присутствие сотрудника на рабочем месте является абсолютно необходимым. Разрешает поездки на работу и обратно, а также служебные разъезды, например, доставку товаров курьерами. Количество поездок не ограничено.

Пропуск для поездок в медучреждения выдается на один день и разрешает поездку в конкретное медицинское учреждение. Количество выдаваемых в течение недели пропусков не ограничено.

Пропуск для поездок в личных целях выдается на один день и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить этот пропуск можно будет два раза в неделю.

При подаче заявки на получение цифрового пропуска для поездок на личном автомобиле необходимо сообщить его государственный регистрационный номер. Для поездок в общественном транспорте в заявке на получение пропуска необходимо будет указать номер карты «Тройка» или «Стрелка» при их наличии.

Также глава города объяснил, как нужно пользоваться таким пропуском.

«Находясь в пути, граждане обязаны предъявить паспорт и цифровой пропуск (показать распечатку или экран смартфона) по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу. Проверка пропуска будет осуществляться в присутствии гражданина с помощью специальной программы в планшете», – уточнил Собянин.

Глава города отметил, что ходить пешком без пропусков по Москве не запрещено, но при этом важно соблюдать установленные правила и ограничения.

Ранее в субботу в ГУ МВД столицы сообщили, что полицейские начали дежурство на всех въездах в Москвы, они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда.

До этого сообщалось, что количество патрулей Росгвардии увеличено в Москве для охраны общественного порядка и профилактической работы после усиления ограничительных мер из-за коронавируса.

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