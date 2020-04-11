Полиция установила контроль за всеми въездами в Москву

Полицейские начали дежурство на всех въездах в Москвы, они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда, заявил пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

«В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу», – пояснил Васенин, передает ТАСС.

В столичном ГУ МВД России призвали москвичей проявить сознательность, соблюдать режим самоизоляции и другие установленные ограничения.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что полицейские усиливают патрулирование территории Москвы для выявления нарушителей режима самоизоляции. Патрули проверяют дворы, детские площадки, улицы, парки, зоны отдыха, бульвары, кладбища и другие места общественного пользования.

К административной ответственности привлекут граждан, которые находятся на улице без оснований, к которым относятся выход в ближайший магазин или аптеку, выгул собаки, поездка на работу или к врачу.

В случае сопротивления полицейским во время оформления протокола правоохранители смогут составить еще один протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции», предполагающей, помимо штрафа, до 15 суток ареста.

В субботу сообщалось, что количество патрулей Росгвардии увеличено в Москве для охраны общественного порядка и профилактической работы после усиления ограничительных мер из-за коронавируса.

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