В Москве увеличено число патрулей Росгвардии для профилактики коронавируса

Количество патрулей Росгвардии увеличено в Москве для охраны общественного порядка и профилактической работы после усиления ограничительных мер из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.

«К выполнению задач по охране правопорядка, в том числе проведению профилактических мероприятий, дополнительно будут привлечены сотрудники подразделений столичного главка», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

«В частности, увеличено количество нарядов вневедомственной охраны и ОМОН, которые несут службу во взаимодействии с сотрудниками полиции», – добавил представитель ведомства.

В Росгвардии отметили, что правоохранители в ходе профилактических акций будут выяснять у людей причину нарушения режима самоизоляции и проверять документы.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россияне не проявили ответственного отношения к самоизоляции и не прочувствовали полноту введенных из-за ситуации с распространением коронавируса мер, у граждан нет общего осмысления ситуации.

За последние сутки в России подтверждены 1667 случаев новой коронавирусной инфекции в 49 регионах. Выписаны по выздоровлению 250 человек. Всего в стране зарегистрировано 13 тыс. 584 вирус-положительных в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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