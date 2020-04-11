Мурашко заявил о недостатке ответственности у россиян на фоне коронавируса

Россияне не проявили ответственного отношения к самоизоляции и не прочувствовали полноту введенных из-за ситуации с распространением коронавируса мер, у граждан нет общего осмысления ситуации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко заявил, что граждане «не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации», передает ТАСС.

При этом министр отметил, что старшее поколение осознало существование прямых рисков. Кроме того, наблюдается снижение числа пациентов, проходящих амбулаторное лечение, в тех случаях, когда его можно отложить.

«Существуют всевозможные сценарии развития ситуации. Они связаны, в первую очередь, с комплексом тех мер, которые ведут к остановке или приостановке снижения активности эпидемиологического процесса. Есть сценарии, когда пик может сместиться на лето. Есть сценарии хуже, когда пик может произойти в ближайшее время», – добавил он.

По мнению Мурашко, оценку эффективности предпринимаемых в России мер для борьбы с коронавирусом можно будет дать в конце текущей недели.

«Оценка эффективности предпринимаемых мер не отображается только в приросте заболевших. Есть ряд других коэффициентов, которые говорят об эффективности, потому что, в любом случае, когда идет инфекционный процесс, прирост будет», – отметил он.

Министр подчеркнул, что все ограничительные меры предпринимаются для того, чтобы уменьшить нагрузку на медицинские организации, а также снизить число заболевших: «Если мы хотим остановить прирост заболевших, тогда это должен быть жесткий карантин, блокировка любой активности, но это другого порядка меры».

Он также отметил, что связывать рост числа инфицированных только с массовым выходом россиян на шашлыки в выходные две недели назад, не стоит, так как «активность была не только на природе».

Мурашко заявил также, что чеснок, лимон, имбирь влияют на состояние общего иммунитета, но по своей эффективности не идут ни в какое сравнение с противовирусными препаратами.

«Россия как раз может быть одной из стран, которые имеют достаточно большой ассортимент таких препаратов. Думаю, что препараты отечественного производства полного цикла, которые повышают уровень интерферона, могут быть использованы для лечения и профилактики легких форм коронавирусной инфекции», – сказал он.

Министр напомнил, что симптомы коронавирусной инфекции схожи с обычными респираторными заболеваниями, но течение и развитие осложнений значимо отличается, потому «если человек в первые два-три дня выбирает неточную или не принимает никакой терапии, риск тяжелых осложнений возрастает».

Он подчеркнул, что лечение должен назначать исключительно специалист.

«Есть ряд препаратов, которые может рекомендовать врач в качестве профилактики, – препараты, которые могут приниматься дискретно, то есть в прерывистом режиме, чтобы не заболеть или перенести болезнь в легкой форме. Это, как правило, иммуностимулирующие препараты. Здесь тоже можно проконсультироваться с врачом», – добавил Мурашко.

Напомним, на данный момент в России зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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