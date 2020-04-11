В России за сутки выявлено 1667 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждены 1667 случаев новой коронавирусной инфекции в 49 регионах, при этом выписано по выздоровлению 250 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Всего в стране зарегистрировано 13 584 заболевших в 82 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 1045 человек», – говорится в сообщении штаба.

Наибольшее число новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Москве – 1030, уточняет столичный оперативный штаб. Далее по регионам: Московская область – 152 новых случаев, Санкт-Петербург – 80, Нижегородская область – 33, Брянская область – 26, Республика Дагестан – 26, Республика Башкортостан – 25, Республика Татарстан – 23, Ульяновская область – 22, Курская область – 21, Красноярский край – 21, Рязанская область – 17, Ставропольский край – 14, Краснодарский край – 13, Свердловская область – 13, Республика Калмыкия – 9, Ростовская область – 9, Ямало-Ненецкий АО – 9, Чеченская Республика – 8, Тюменская область – 8, Алтайский край – 8, Тверская область – 7, Чувашская Республика – 7, Новосибирская область – 7, Владимирская область – 6, Калужская область – 6, Кировская область – 6, Челябинская область – 6, Орловская область – 5, Ленинградская область – 5, Волгоградская область – 5, Камчатский край – 5, Смоленская область – 4, Липецкая область – 3, Калининградская область – 3, Кабардино-Балкарская Республика – 3, Республика Хакасия – 3, Республика Саха (Якутия) – 3, Приморский край – 3, Ивановская область – 2, Иркутская область – 2, Амурская область – 2, Вологодская область – 1, Самарская область – 1, Саратовская область – 1, Республика Бурятия – 1, Кемеровская область – 1, Хабаровский край – 1, Севастополь – 1.

Также за сутки зафиксировано 12 летальных случаев: восемь в Москве, один в Московской области, один в Хабаровском крае, один в Ставропольском крае, один в Калининградской области. За весь период в России от коронавируса скончалось 106 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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