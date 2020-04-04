Пандемия показала превосходство российской медицины в мире

Взгляд
4 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 12:24  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
Перейти а раздел…

Пандемия приведет к столкновению Китая и США

Теперь Китай находится в качественно новом положении и возникает риск столкновения между ним и СШАФото: Sergei Ilnitsy/EPA/ТАСС
Коронавирус уже привел к появлению новых границ в мире. Ситуация усложнится еще больше, когда пандемию удастся преодолеть – усилившиеся за это время страны начнут претендовать на влияние бывших лидеров, считают эксперты клуба «Валдай». Впрочем, по их мнению, ситуация создаст и условия для новой перезагрузки отношений между Россией и США. Подробности...
Перейти а раздел…

Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
Перейти а раздел…

США провоцируют вторую волну коронавируса

Наличие крупной страны с непогашенной эпидемией – это угроза для всего мираФото: REUTERS/Thomas Peter
Соединенные Штаты и примкнувшие к ним страны Европы помешали Генассамблее ООН принять российский проект резолюции по борьбе с COVID-19, предполагавший прекращение торговых войн и отмену санкций. По мнению экспертов, неспособность Запада пойти на глобальную солидарность ради борьбы с вирусом грозит человечеству новым ростом заболеваемости и гораздо более тяжелыми последствиями пандемии. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Пандемия показала превосходство российской медицины в мире

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Какая вам, нафиг, родина? Чего же это вам не живется в прекрасном далеко? Вирус показал то, что счастливо убывшие не шибко охотно рассказывали и про что некоторые русские СМИ откровенно врут. Подробности...

Перестаньте повторять мантру про «цифровой лагерь»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Не надо путать плоское и холодное. Не нравится власть – да на здоровье. Не нравится «цифровой концлагерь» – уходите из сетей, купите дисковый телефон и перестаньте пользоваться платежными инструментами. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Вирус внесет коррективы в американские выборы

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
Коронавирус существенным образом вмешался в ход американской президентской кампании. Экономика США находилась на грани рецессии в начале 2020 года, но именно пандемия стала тем триггером, который запустил непоправимые последствия. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Самые нелепые попытки обойти самоизоляцию

    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

    Обсуждение: 39 комментариев

    Как не надо покупать товары онлайн

      Перейти а раздел…

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Чего вам больше всего не хватает на самоизоляции?
          • Живого общения

          • Прогулок

          • Физических нагрузок

          • Работы

          • Другого (указать в комментариях)

          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
          • Одну неделю

          • Две недели

          • Месяц

          • Столько, сколько будет необходимо

          Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?
          • Как возможность отдохнуть

          • Как вынужденный простой

          • Ничего не изменится – я буду работать

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В России за сутки зафиксировали 582 новых случая коронавируса
              В России предложили регистрировать браки через «Госуслуги»В Сербию прибыли 11 самолетов ВКС РоссииВсемирный банк потребовал от Украины новых уступок по продаже землиПентагон перебросил похоронную команду в помощь Нью-Йорку
              Россия оплатила возвращение белорусов из ДелиДоверие к Путину выросло после нового обращения к нацииПервая смерть от коронавируса зафиксирована в ГрузииУ дочери Охлобыстина заподозрили коронавирус
              Захарова пообещала помощь оставшимся за границей россиянамПушков сравнил Украину со змеейРоссия оставила на совести «эстонских парней» слова об отношениях с АрмениейИммунолог поддержала совет Малышевой есть устриц для защиты от коронавируса

              Главная тема


              Россия пригласила Америку в картель

              энергетический рынок


              Трамп не исключил введения пошлин против России и Саудовской Аравии

              бывший СССР


              Лукашенко раскритиковал СНГ

              конфискованный товар


              США лишили полицию Германии 200 тыс. респираторных масок

              Видео

              «единая Европа»


              Евросоюз дал еще одну трещину

              история выздоровления


              Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

              источник установлен


              Коронавирус стал наказанием за суеверия

              китай против сша


              Коронавирус спровоцирует начало геополитической войны

              Высокая цена


              Глеб Простаков: Готовится великая нефтяная сделка

              Конспирологические теории


              Сергей Худиев: Бритва Оккама и Штирлиц против коронавируса

              Всадник Апокалипсиса


              Наталья Холмогорова: Коронавирус разрушил идеологию ЛГБТ

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Чего вам больше всего не хватает на самоизоляции?


              Игорь Мальцев

              Пандемия показала превосходство российской медицины в мире

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 4 апреля 2020, 12:05

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Нет дня, чтобы в медийном пространстве не появлялись сообщения о том, что русские ждут их вывоза из разных стран. Люди просят, требуют и кричат, чтобы их срочно вывозили из Таиланда, Марокко, Аргентины, Израиля, Лондона и так далее. Неужто у нас так туризм развит, что русские уже практически везде?

              Ну, как вам сказать, где-то, конечно, это туристы – самым богатым из которых хочется передать отдельное спасибо за их беззаботный отдых в Италии. Как там, хорошо загорели? Ну-ну. 

              Про туристов можно было долго рассуждать, пока Мария Захарова не озвучила разговор с «очень богатым россиянином» который требовал пропуска на частный самолет для своего «сыначки», чтобы вызволить его из Лондона.

              Не только у Марии челюсть отпала от наглости русских нуворишей. У всех она отпала. Погодите – вот вы вывозите туда все свои деньги, нажитые непосильным трудом (других людей), постите фоточки в инстаграмчике о том, как прекрасно живется в Белгравии и Челси, пока вы тут руссо-быдло не понимаете, как надо жить, а как только запахло жареным, «родина, вызволяй»?

              Какая вам, нафиг, родина? Чего же это вам не живется в прекрасном далеко? «Очень богатый русский» проговаривается – «страховки пошли по бороде, британская система здравоохранения NHS на поверку - полное фуфло (будто бы мы этого не знали, ага), никому мы тут не нужны, бла-бла-бла». 

              Фото: Станислав Красильников/ТАСС

              Пока оставим за кадром тот факт, что вы тут нужны еще меньше и в идеале пора бы вам тупо оставить деньги в РФ и валить. Одна только незадача – валить уже некуда. Это факт, кстати, очень сильно напрягает местную оппозицию, которая всегда вела себя так, как будто после того, что они нам планируют устроить, у них есть совсем другая страна для жизни где-то там. Но, опять-таки, мы сегодня не об этом.

              Только что появилась инфа, что еще пара десятков тысяч россиян ждут и требуют забрать их из какого-то Таиланда. И думается это уже не только туристы.

              Ведь эпоха относительно стабильного рубля породила любопытное устройство мозга отдельных граждан, которых, однако, насчитывается уже под сотни тысяч: сдать квартирку в МСК, самим податься в теплые края и радостно рассказывать всем, как они взяли бога за бороду и теперь беззаботно живут вдали от заснеженной Рашки. Далее можно было при этом ритуально годами проклинать Путина, или осторожно воздерживаться от деклараций.

              И не только в теплые. Не случайно же возник термин «Лондонград». При этом, каждый кто жил в Лондоне больше двух трех-недель, с трудом представляет, как и на какие деньги там можно прожить в принципе, если ты не арабский шейх. Однако, наших граждан это, похоже, не останавливало, что говорит о том, что у русских не так все плохо с деньгами, как они говорят. В моде был Берлин с его креативностью и клиникой Charite. Отчего же всем этим десяткам тысяч так срочно понадобилось домой?

              Одна причина, важная, но не самая – вдруг резко упали доходы от аренды московской квартирки и от работы на удалёнке. Ну, а самую главную мы и так знаем.

              Вирус показал то, что счастливо убывшие не шибко охотно рассказывали и про что некоторые русские СМИ откровенно врут. 

              Дело в том, что можно сколько угодно проклинать русскую систему бесплатного здравоохранения, но практика показывает, что идеальной системы нигде нет вообще. Не работает ни бесплатная модель, ни страховая. Особенно много вопросов вирусный кризис вызвал к страховой медицине. Скажем, в Германии обязательное страхование, взнос зависит от зарплаты и это значительная статья расхода семьи - 300 – 400 евро, плюс вариант частной страховки, что встанет вам от 900 евро, например. Это работало ровно до того момента, пока система не получила миллиона три новых «пользователей» за счет государства. Что привело к месячным очередям на получение простых процедур. Последние лет пять, то есть, задолго до вируса.

              По-любому, для обязательного страхования нужно разрешение на работу и сама работа. Не у всех, кто живет по ВНЖ, есть это право. Значит, приходится пользоваться частной. Но, как говорит собеседник Захаровой «страховки отменяют» - и это не только в Британии. Частные страховщики в связи с пандемией делают все, чтобы не платить ни за что. В самой Британии с бесплатной медициной обстановка хуже, чем с платной в Германии, и уже давно. NHS вообще уже притча во языцех – по ужасающему состоянию обслуживания, оборудования и больниц. Про безумные расценки в американской медицине спросите у местных. Мигранты не любят про это говорить, потому что это некоторым образом противоречит их самоуговорам, что на новой родине все гораздо круче и все сияет.

              Ну, а про дауншифтеров в каком-нибудь Таиланде лучше вообще не говорить. Мало того, что они вовсе никак не вписаны в рабочий цикл самой страны и не платят там налогов, но они не вписаны и в ее систему здравоохранения, про качество которой ничего хорошего сказать не может даже тот, кто сильно переживает за поликлиники Зауралья.

              Но, в принципе, пока все идет шатко-валко, можно балансировать между гипотетической возможностью заболеть и, скажем, благоприятным климатом. Но, когда больных и даже тяжелых и умирающих становится огромное количество местного населения, то тут уж никому нет дела до свободной души дауншифтера.

              И я уже вижу русских, которые крестятся, что не успели в этом году, например, осуществить свою мечту – жить в Испании на берегу Средиземного моря, купив небольшую квартирку тысяч за сорок евро, что вполне реально. Типа, устроить себе небольшую пенсию на солнышке. Что бы эти люди делали сегодня – совершенно непонятно. Вне доступной системы здравоохранения, без языка, с закрытыми границами и улицами. Остается только кричать «заберите меня отсюда». Хотя бы потому, что супер-продвинутая Боткинская с не менее крутой Коммунаркой кажутся санаториями по сравнению с какой-нибудь валенсианской городской больницей. Хотя в мечтах простого русского человека и рисовались какие-то красивые картины из разряда «там хорошо, где нас нет».

              Что мы и наблюдаем. Но, знаете, что – вот пока мы ни в какой больнице, эта дурацкая поговорка не работает.

              Потому, что иногда не везде, где нас нет – хорошо.  Постучим три раза по дереву.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Перестаньте повторять мантру про «цифровой лагерь»

              Андрей Медведев, Политический обозреватель
              Не надо путать плоское и холодное. Не нравится власть – да на здоровье. Не нравится «цифровой концлагерь» – уходите из сетей, купите дисковый телефон и перестаньте пользоваться платежными инструментами. Подробности...
              Обсуждение: 14 комментариев

              Вирус внесет коррективы в американские выборы

              Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
              Коронавирус существенным образом вмешался в ход американской президентской кампании. Экономика США находилась на грани рецессии в начале 2020 года, но именно пандемия стала тем триггером, который запустил непоправимые последствия. Подробности...

              Готовится великая нефтяная сделка

              Глеб Простаков, журналист
              Цена того, чтобы усадить за стол переговоров США, оказалась высокой, вероятно, даже слишком высокой, учитывая неопределенные перспективы мировой экономики на ближайшие месяцы и годы. Подробности...
              Обсуждение: 42 комментария

              Бритва Оккама и Штирлиц против коронавируса

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Мы обычно не считаем, что наши соседи по лестничной клетке, сотрудники на работе или врачи в поликлинике сговорились нас убить. Человек, который так считает, явно нездоров и нуждается в помощи. Подробности...
              Обсуждение: 32 комментария

              Коронавирус разрушил идеологию ЛГБТ

              Наталья Холмогорова, правозащитник
              Всадник Апокалипсиса вырос перед нами во весь рост, и вся прочая общественно-политическая повестка ушла в его огромную тень. В самом деле, чума, война или голод – надежное, эффективное средство против гей-парадов. Подробности...
              Обсуждение: 66 комментариев

              Как Киев живет без метро

              Андрей Манчук, политолог
              Прекращение работы транспорта не обязательно помогает в борьбе с распространением заразы. По крайней мере, когда это осуществляется волюнтаристским путем, без учета того, как может сказаться на обществе мгновенный разрыв социальных, экономических и транспортных связей. Подробности...
              Обсуждение: 17 комментариев

              Чтобы занять людей, нужны стройки века

              Сергей Лукьяненко, писатель
              Паникёры уже говорят о возможных бунтах мигрантов. Я так не считаю, я верю в Росгвардию, а ещё более верю в автоматическое огнестрельное оружие, но даже без всяких бунтов и криминалов – что делать с миллионами людей, лишившихся работы? Подробности...
              Обсуждение: 72 комментария

              Верующим на карантине еще сложнее

              Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
              У верующих людей на эту какофонию новостей о распространении коронавируса по всему миру накладываются еще и апокалиптические настроения, которые вшиты в вероучительную доктрину о неизбежности конца мира. Подробности...
              Обсуждение: 14 комментариев

              Время сыграет в интересах Конституции

              Максим Григорьев, член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии
              Что означает перенос даты всероссийского голосования? Это значит, что наблюдателей станет больше, сама процедура прозрачней, а общественный контроль за голосованием сильнее. Подробности...
              Обсуждение: 4 комментария

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............