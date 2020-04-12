Патриарх Кирилл объяснил задачу коронавируса

Пандемия коронавируса является Божьим промыслом, вирус создан для разрушения идеалов потребительского общества, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По его словам, человечество пришло к «безудержному стремлению иметь больше, потреблять больше, желать больше», а возвышенные идеалы ушли «на периферию», передает «Интерфакс».

Патриарх добавил, что пандемия должна заставить задуматься о смысле жизни и о своей слабости, так как многие в последнее время оказались «лишены критического взгляда на самих себя».

Ранее митрополит Курганский и Белозерский Даниил (Доровских) заявил, что коронавирус является следствием грехов, наказанием Божьим для российского народа.

Патриарх Кирилл в начале апреля совершил объезд Москвы с чудотворной иконой Богоматери «Умиление» для избавления от пандемии коронавируса, и призвал верующих воздержаться от посещения храмов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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