Митрополит Иларион раскритиковал бравирующих бесстрашием к вирусу клириков

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Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой

Экспортеры нефти договорились о небывалом сокращении добычи Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani
Новая нефтяная сделка в рамках ОПЕК+ является экстраординарным соглашением. Мало того, что экспортеры нефти договорились о беспрецедентном объеме сокращении добычи, в разы превышающем предыдущие квоты. Так еще и широта охвата возросла. Впервые в истории к ОПЕК+ присоединились США и еще пять стран, не входящих в картель. Почему же нефть не взлетела к 60 долларам? Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Врачи просят помощи у россиян

Пик заболеваемости COVID еще не пройден, считают врачиФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Большинство россиян соблюдает режим самоизоляции, говорят социологи. Тем не менее в последние дни на улицах городов все больше машин и людей. Хорошая погода может спровоцировать россиян на массовый выезд за город на пикники в выходные. При этом вирусологи предупреждают: пик заболеваемости еще не пройден, и предстоящие дни очень важны в борьбе с коронавирусом. Подробности...
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«Проклятие клана Кеннеди» действует до сих пор

Клан Кеннеди был весьма богат и влиятеленФото: Keystone Pictures/Global Look Press
Легенда о проклятии, висящем над знаменитым американским политическим кланом Кеннеди, получила очередное подкрепление. Трагически погибли сразу два члена семьи, в том числе восьмилетний ребенок. Как возникла эта легенда и какие случаи гибели в клане Кеннеди считаются наиболее подозрительными и загадочными? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку

Дмитрий Родионов, политолог
Конечно, в такие случайности поверить сложно. Но они случаются. Мистики попытаются объяснить все волей высших сил: мол, не стоило полякам соваться в Смоленск, хотели устроить парад на костях – получили новые кости. Но, тем не менее, это случайность. Подробности...
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Коронавирус открыл элитам простые истины

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в России им меньше заражаются и болеют! Подробности...
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Либералы хуже печенегов и половцев

Владимир Можегов, публицист
Что-то подсказывает мне, что после окончания этой истории с вирусом, либерализма в нашей могучей империи станет гораздо меньше, а вот консерватизма и человеческой солидарности, сплотившейся против не мнимой, а реальной опасности – гораздо больше. Подробности...
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              Митрополит Иларион раскритиковал бравирующих бесстрашием к вирусу клириков

              11 апреля 2020, 11:33

              Текст: Ольга Никитина

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              Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сравнил с фарисеями священников, пользующихся ситуацией пандемии для демонстрации бесстрашия и твердости в вере.

              «Некоторые священники воспользовались нынешней ситуацией, чтобы продемонстрировать свое бесстрашие перед вирусом, свою твердую веру. <...> На мой взгляд, такое поведение ближе к фарисейству, чем к православию», – сказал он в интервью ТАСС.

              Митрополит подчеркнул, что в нынешнее время нужно не демонстрировать свое незыблемое стояние в вере, а заботиться о других.

              «В целом же могу сказать, что за немногими исключениями священники ведут себя ответственно, слушаются патриарха и своих архиереев, делают все возможное, чтобы снизить риск заражения среди прихожан», – добавил священнослужитель.

              По его мнению, опыт выживания в условиях коронавируса в любом случае многому научит Русскую православную церковь (РПЦ). «В частности тому, как воспринимать указания священноначалия. Я воспитан на том понимании, что, если священноначалие к чему-либо призывает, это надо соблюдать неукоснительно», – отметил митрополит.

              Он сообщил также, что освящение пасх, куличей и яиц в канун Пасхи состоится в храмах Русской православной церкви (РПЦ) при соблюдении безопасной дистанции между верующими, если это позволит эпидемиологическая обстановка.

              «В тех случаях, когда прихожане не смогут прийти в храм, чтобы освятить куличи, пасхи и яйца, они могут самостоятельно окропить их святой водой», – сказал митрополит Иларион.

              Митрополит подчеркнул, что «сетевое» благословение пасхальных блюд с использованием интернета не предполагается.

              Пасхальные богослужения в Русской православной церкви (РПЦ) пройдут при ограниченном количестве прихожан. В регионах, где введен режим самоизоляции, пастыри настоятельно рекомендуют верующим оставаться дома и не посещать службы в соответствии с указанием патриарха, добавил митрополит.

              Он сообщил также, что дистанционная исповедь возможна в исключительных случаях, когда нет возможности для личного контакта священника и верующего, в частности, если исповедоваться хочет умирающий. Митрополит отметил, что это его частное мнение, с которым не все согласны. «Знаю, что и в советское время некоторые священники исповедовали по телефону, если не было никакой возможности встретиться с человеком лично», – добавил глава ОВЦС.

              Ранее рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции рекомендовала духовенству Русской православной церкви (РПЦ) призывать прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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