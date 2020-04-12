Психологи придумали лайфхаки для сидящих на карантине россиян

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12 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
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Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой

Экспортеры нефти договорились о небывалом сокращении добычи Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani
Новая нефтяная сделка в рамках ОПЕК+ является экстраординарным соглашением. Мало того, что экспортеры нефти договорились о беспрецедентном объеме сокращении добычи, в разы превышающем предыдущие квоты. Так еще и широта охвата возросла. Впервые в истории к ОПЕК+ присоединились США и еще пять стран, не входящих в картель. Почему же нефть не взлетела к 60 долларам? Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Врачи рассказали, как борются в больницах с коронавирусом

Сами медики признают, что столкнулись с болезнью, о которой не знают ничегоФото: Пресс-служба мэрии Москвы/РИА Новости
Число зараженных коронавирусом в России увеличивается. Врачи работают в авральном режиме и на пределе. Но некоторые из них все-таки успевают описывать то, что в эти дни происходит в больницах. Они говорят о том, что ситуация сложная, медсестры падают в обморок от изнеможения, но пациентов не бросают. И медики находят поводы для оптимизма в борьбе с вирусом, о котором – как признаются – не знают практически ничего. Подробности...
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Американская военная мощь сдается перед коронавирусом

На авианосце «Теодор Рузвельт» идут проверки экипажа на коронавирусФото: Chief Mass Communication Specialist
Matthew R. White/US Navy/Reuters
Судя по последним сообщениям из Вооруженных сил США, подтверждаются наихудшие для американцев подозрения – коронавирус наносит серьезный удар по американской военной мощи. Самым слабым звеном оказались Военно-морские силы, в том числе авианосцы. Почему они подверглись наибольшему удару – и каких последствий стоит ожидать для всего военного потенциала Соединенных Штатов?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Почему Россия обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва не осталась в стороне и активно поддерживает Италию, США, Сербию и другие страны в борьбе с коронавирусом. Но не потому, что может – а потому, что должна. Не этим странам, а самой себе. Подробности...
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Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку

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Конечно, в такие случайности поверить сложно. Но они случаются. Мистики попытаются объяснить все волей высших сил: мол, не стоило полякам соваться в Смоленск, хотели устроить парад на костях – получили новые кости. Но, тем не менее, это случайность. Подробности...
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Коронавирус открыл элитам простые истины

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в России им меньше заражаются и болеют! Подробности...
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              Психологи придумали лайфхаки для сидящих на карантине россиян

              Самоизоляция может стать хорошей средой для приобретения новых умений и знаний   12 апреля 2020, 10:46
              Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
              Текст: Юрий Зайнашев,
              Михаил Мошкин

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              «Уже сейчас мы видим большое количество лайфхаков, которые сами люди придумывают для того, чтобы совладать с ограничениями самоизоляции», – декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал о психологических ресурсах, которые помогут пережить трудности, а также дал практические советы сидящим дома гражданам и работающим на передовой медикам.

              «Психологические эпидемии», которые сопутствуют пандемии COVID-19 – проблема общемировая. К примеру, в уже победившем коронавирус китайском Ухане жители некоторых многоэтажных домов все равно отказывались выходить на улицу. Теперь специалисты разбираются, что это – естественная предосторожность (люди говорили, что боятся «второй волны») или уже фобия, с которой уже надо работать психологам или врачам?

              Еще в марте Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации, как пережить стресс на карантине. В ВОЗ советуют дозировать информацию, есть здоровую пищу, делать зарядку и оставаться на связи с родными. Но как быть тем, кто находится «на передовой», в первую очередь врачам? Достаточно ли, сидя в самоизоляции, всего лишь «избегать негатива»?  

              Об этом газета ВЗГЛЯД поговорила с президентом Российского психологического общества, деканом факультета  психологии МГУ, доктором наук Юрием Зинченко.

              ВЗГЛЯД: Юрий Петрович, сегодня врачи находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом и испытывают колоссальное напряжение. Какая им необходима психологическая поддержка?

              Ю.З.: Действительно, сейчас врачи, медсестры и другой медицинский персонал ежедневно совершают коллективные и индивидуальные подвиги на фронте борьбы с коронавирусом. Здесь очень важно, чтобы каждый человек это понимал и ценил. Наверное, это будет самой лучшей поддержкой врачам, потому что соблюдение мер предосторожности и профилактики – это облегчение жизни и даже спасение жизни врачей.

              Юрий Зинченко (фото: Александр Натрускин/РИА Новости)
              Юрий Зинченко (фото: Александр Натрускин/РИА Новости)

              Психологическое состояние врачей усугубляется ограничением общения с семьей, близкими, которые являются главными источниками поддержки. Поэтому очень важно организовать условия, в которых врачи как люди могли бы получить положительные эмоции, поддержку, выполняя свой профессиональный долг. 

              Ежедневный контакт с пациентами вызывает повышенную тревогу как с точки зрения страха заразиться, так и с точки зрения высокой ответственности за выздоровление каждого человека. Психологам необходимо работать именно с уровнем тревоги и стресса врачей, снижать эти показатели, приближая их к балансу. При этом это не должно отражаться на уровне ответственности и включенности в лечебный процесс.

              ВЗГЛЯД: Оказывается ли такая поддержка врачам?

              Ю.З.: Это многогранная и непростая задача. Но мы уверены, что на данный момент самые квалицированные психологи выполняют свой профессиональный долг рядом с врачами и пациентами, борются за сохранение их психологического благополучия.

              ВЗГЛЯД: Что можно посоветовать нашим медработникам, столкнувшимся с большими физическими и психологическими перегрузками?

              Ю.З.: Самим врачам необходимо использовать тактику самопрофилактики как заражения коронавирусом, так и высокого уровня стресса и тревоги. Здесь особенную роль играет поиск личностного смысла своей профессиональной деятельности, осознания собственного вклада в спасение человечества, ощущение собственной значимости в выздоровлении пациентов со всей страны.

              Также важно находить возможность для положительных эмоций, общения (пусть и виртуального) с семьей, переключения видов деятельности и отвлечения от травмирующих событий.

              Помогает создание графика собственной жизни, когда мы находим минуту, а может и десять для того, чтобы отвлечься от происходящего, сделать небольшую разминку или позвонить близким.

              На фоне общей нестабильной ситуации на работе необходимо находить для себя то, что придает ощущение спокойствия и определенности. Это могут быть отношения с семьей, небольшое хобби, от которого можно не отказаться, традиционные паттерны поведения, которые будут как бы маячками, что жизнь не остановилась и есть какие-то моменты из привычного русла, которые можно сохранить независимо от сложившейся ситуации.

              Все врачи тоже люди. И необходимо создавать условия, при которых они могут проявлять свои естественные эмоции, переживать обычные переживания, бояться того, чего боятся все. Если мы все будем об этом помнить, то вместе сможем помочь и им и себе преодолеть непростую ситуацию, в которой оказался весь мир.

              ВЗГЛЯД: Уже сейчас многие задаются вопросом, каким будет психологическое самочувствие людей по завершении противовирусной «мобилизации». После отмены карантина в китайском Ухане некоторых жители все равно отказывались выходить на улицу – это естественная предосторожность или уже фобия?

              Ю.З.: Ситуация, в которой оказался Китай и мир в целом – уникальная. Мы все в ней оказались впервые. Повышенная предосторожность, в отсутствии понимания и определенности – нормальная реакция нашей психики. Безусловно, после длительного карантина, непривычного образа жизни, самоизоляции люди не могут быстро перестроиться на привычный лад. Особенно, если учесть, что с декабря жизнь многих определялась страхом и тревогой.

              Здесь важно, чтобы эта сама предосторожность не переходила в новую фобию, которая может вызвать еще более паническое поведение, чем во время карантина. Поэтому да, работа психологов становится как никогда актуальной. Основные задачи – создать для людей доброжелательную, безопасную атмосферу, при которой они будут ощущать собственную защищенность и уверенность в завтрашнем дне.

              ВЗГЛЯД: Какова вероятность, что россияне испытают психологические сложности после долгой самоизоляции?

              Ю.З.: Своевременно принятые в России меры по предотвращению распространения вируса позволяют нам до сих пор держать ситуацию под контролем. Мы с вами уже сейчас видим: федеральные и региональные власти работают в достаточно мобильном режиме, при этом у нас нет всеобщего карантина. А за счет грамотного информирования мы обеспечили более ответственное отношение людей к ситуации с коронавирусом. Это и может обеспечить нам более легкий выход из самоизоляции, чем в других странах.

              Уже несколько недель работают горячие линии с квалифицированными специалистами, через которые граждане могут получить персонализированную помощь и поддержку. 

              Так на горячей линии официального ресурса стопкоронавирус.рф работают психологи факультета психологии МГУ, Российского психологического общества, имеющие опыт дистанционного консультирования в условиях даже чрезвычайных ситуаций. Также МГУ совместно с РАНХиГС и МТС запустили горячую линию для поддержки граждан, столкнувшихся с различными психологическими трудностями в связи с самоизоляцией. 

              ВЗГЛЯД: И что сейчас особенно беспокит граждан?

              Ю.З.: Мы понимаем, что основная проблема сейчас – это высокий уровень неопределенности, отсутствие точных прогнозов и понимания даты окончания непростого периода жизни. Психологи в этой ситуации должны и могут помочь каждому человеку найти внутренние ресурсы для эффективного функционирования в этой ситуации неопределенности. Именно этот шаг позволит нам всем снизить риск возникновения паники и подготовиться к плавному и безболезненному выходу из кризиса, в котором мы оказались.

              ВЗГЛЯД: А как обстоит дело с психологической помощью для жителей провинции?

              Ю.З.: Мы обеспечили участие не только московских, но и региональных специалистов.  Ведь в каждом регионе присутствует своя специфика как по мерам борьбы с коронавирусом, так и по психологическим особенностям самих жителей. Это сейчас как никогда важно учитывать при работе с населением.

              При поддержке Министерства науки и высшего образования, Российского союза ректоров консорциум ведущих вузов страны (это и те же МГУ и РАНХиГС, а также Санкт-Петербургский госуниверситет, Томский университет, Казанский федеральный университет и другие) запустили общероссийский научный проект «Исследуем дома».

              Его цель – изучить динамику психологического благополучия населения и разработать научно обоснованные рекомендации по минимизации негативных и усилению позитивных последствий самоизоляции. 

              ВЗГЛЯД: Как будет работать этот проект?

              Ю.З.: Первая задача – организовать методический комплекс для исследования и самоисследования, который будет включать в себя тестовые и проективные методики, оценку информационного контента и реакций пользователей на различные новости и источники информации. 

              Идея в том, чтобы каждый человек научился сам отслеживать свое психологическое состояние и реакцию на происходящее, чтобы с помощью рефлексии контролировать уровень собственной тревоги и социальной ответственности.

              Специалисты в различных областях психологии по всей стране проведут анализ эмоциональной, когнитивной и волевой сфер различных групп населения. Это позволить в кратчайшие сроки разработать персонифицированные рекомендации и мероприятия для эффективного выхода из кризиса, для сохранения психологического благополучия и психического здоровья как сейчас, так и после самоизоляции.

              Уже сейчас ведущие специалисты Российского психологического общества, факультета психологии МГУ, Российской академии образования подготовили рекомендации для различных социальных групп населения. В частности для тех, кто переживает изоляцию с детьми, с пожилыми людьми, в одиночестве. 

              ВЗГЛЯД: Что бы Вы могли посоветовать уже сейчас для стабилизации психологического состояния?

              Ю.З.: Во-первых, главное всем помнить, что самоизоляция – временное и конечное явление нашей жизни. Обязательно наступит момент, когда мы сможем вернуться к привычной жизни.

              Второй вопрос связан с социальной ответственностью перед собой, близкими и цивилизацией в целом. Когда я могу ответить себе на вопрос: «Зачем мне соблюдать меры предосторожности, оставаться дома и минимизировать контакты?», тогда мне самому будет проще переживать самоизоляцию. 

              Чтобы адекватно ответить на этот вопрос,

              необходимо посмотреть на сложившуюся ситуацию как на кризис, который обязательно должен привести нас к развитию чего-то нового.

              Уже сейчас мы видим большое количество лайфхаков, которые сами люди придумывают для того, чтобы совладать с ограничениями.

              Это говорит о том, что у нас у всех на самом деле есть ресурс, за счет которого мы можем пережить временные трудности. Когда мы начинаем искать нечто позитивное, наш эмоциональный фон улучшается, а времени на негативизацию события становится меньше. Людям сейчас необходимо создавать для себя условия для достижения успеха в чем-то.

              ВЗГЛЯД: Многие жалуются на то, что трудно достичь успеха, «сидя взаперти».

              Ю.З.:  Раньше сферой приложения усилий могли быть школа, работа, спорт. Но сейчас мы должны в домашних условиях выстроить новую социальную среду, в которой мы можем и развиваться, и выполнять обязанности, и получать удовольствия. Это вполне творческая задача, которая может снизить тревожность и стать точкой роста для каждого из нас.

              ВЗГЛЯД: Коронавирус стал испытанием на прочность и семейных отношений.

              Ю.З.:  Конечно, самоизоляция – это еще и ограничение личностного пространства. Мы оказываемся 24 часа в сутки с домочадцами, у которых разные задачи, привычки, зона комфорта и так далее. Но и тут есть свои плюсы.

              Как часто мы мечтали о том, чтобы больше времени проводить с семьей, с детьми? Как часто мы хотели бы устроить себе семейный вечер? Так вот сейчас этот уникальный момент наступил,

              и тут тоже карт-бланш нашей фантазии и добрым эмоциям. Что мешает нам организовать поход в кафе в домашних условиях? Распределить роли среди всех членов семьи и проиграть все то, чего нам может не хватать. Например, посещение кинотеатров, ресторанов, спортивных залов.

              ВЗГЛЯД: Некоторые психологи советуют не обсуждать с детьми тему коронавируса, либо строго дозировать информацию. Правильно ли это?

              Ю.З.: Каждая семья индивидуальна. Поэтому сложно дать некоторый универсальный совет. Главное понимать: если мы не будем говорить с детьми о коронавирусе, они все равно будут черпать эту информацию из СМИ и других источников. А уверены ли мы в том, что эти источники достоверные и не нанесут вред нашим детям? Вряд ли сейчас мы можем ответить на этот вопрос утвердительно. Поэтому везде нужен баланс.

              Обсуждать с детьми стоит не коронавирус как травмирующее событие, а те меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, объясняя их значимость как для самого ребенка, так и для его близких, пожилых родственников.

              Само по себе обсуждение этой темы малоэффективно, мы должны постараться встроить новые правила поведения в систему ценностей нашей детей, чтобы мытье рук в дальнейшем ассоциировалось не с коронавирусом, а с искренним пониманием и принятием необходимости этого действия для сохранения здоровья ребенка.

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              ВЗГЛЯД:  Как изменятся привычки среднестатистического россиянина, после того как наше общество переживет эпидемию? Останется ли коронавирус в качестве коллективной психологической травмы или это скоро забудется?

              Ю.З.: Многое зависит от того, как опыт мы вынесем из сложившейся ситуации и как уже сейчас воспринимаем обстоятельства, в которых оказались. Если мы будем концентрироваться только на негативе, то конечно, мы пронесем его с собой и в обычной жизни. Если мы обратимся к тому, сколькому мы смогли научиться за это время, как прокачали свои softskills, расширили границы своих талантов и способностей, то в сухом остатке мы получим именно новые компетенции, новый опыт, которые помогли нам совладать с трудной ситуацией.

              Несомненно, здесь многое будет зависеть от того, как будет организован возврат к привычной жизни. Если это будет для нас как гром среди ясного неба, то мы из кризиса перейдем в другой кризис. Если уже сейчас мы начнем готовиться к выходу из самоизоляции, планировать свою жизнь после эпидемии, то это поможет нам и нашей психике плавно войти в привычное русло и быстро забыть ситуации неуспеха, неудачи, неудовлетворенности.

              На самом деле важно всего лишь захотеть увидеть в самоизоляции возможность осуществить то, на что не хватало ни времени, ни сил. Объединиться против вируса, устроить ему бойкот и с достоинством вернуться к привычной жизни – вот залог психологического благополучия в ситуации самоизоляции. При этом нет ничего плохого в том, что привычка мыть руки, дезинфицировать поверхности и прислушиваться к собственному организму останется с нами даже после выхода из эпидемии. 

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