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11 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 19:17  |  vz.ru
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Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой

Экспортеры нефти договорились о небывалом сокращении добычи Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani
Новая нефтяная сделка в рамках ОПЕК+ является экстраординарным соглашением. Мало того, что экспортеры нефти договорились о беспрецедентном объеме сокращении добычи, в разы превышающем предыдущие квоты. Так еще и широта охвата возросла. Впервые в истории к ОПЕК+ присоединились США и еще пять стран, не входящих в картель. Почему же нефть не взлетела к 60 долларам? Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Врачи рассказали, как борются в больницах с коронавирусом

Сами медики признают, что столкнулись с болезнью, о которой не знают ничегоФото: Пресс-служба мэрии Москвы/РИА Новости
Число зараженных коронавирусом в России увеличивается. Врачи работают в авральном режиме и на пределе. Но некоторые из них все-таки успевают описывать то, что в эти дни происходит в больницах. Они говорят о том, что ситуация сложная, медсестры падают в обморок от изнеможения, но пациентов не бросают. И медики находят поводы для оптимизма в борьбе с вирусом, о котором – как признаются – не знают практически ничего. Подробности...
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Американская военная мощь сдается перед коронавирусом

На авианосце «Теодор Рузвельт» идут проверки экипажа на коронавирусФото: Chief Mass Communication Specialist
Matthew R. White/US Navy/Reuters
Судя по последним сообщениям из Вооруженных сил США, подтверждаются наихудшие для американцев подозрения – коронавирус наносит серьезный удар по американской военной мощи. Самым слабым звеном оказались Военно-морские силы, в том числе авианосцы. Почему они подверглись наибольшему удару – и каких последствий стоит ожидать для всего военного потенциала Соединенных Штатов?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Почему Россия обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва не осталась в стороне и активно поддерживает Италию, США, Сербию и другие страны в борьбе с коронавирусом. Но не потому, что может – а потому, что должна. Не этим странам, а самой себе. Подробности...
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Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку

Дмитрий Родионов, политолог
Конечно, в такие случайности поверить сложно. Но они случаются. Мистики попытаются объяснить все волей высших сил: мол, не стоило полякам соваться в Смоленск, хотели устроить парад на костях – получили новые кости. Но, тем не менее, это случайность. Подробности...
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Коронавирус открыл элитам простые истины

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в России им меньше заражаются и болеют! Подробности...
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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              Врачи рассказали, как борются в больницах с коронавирусом

              Сами медики признают, что столкнулись с болезнью, о которой не знают ничего   11 апреля 2020, 19:00
              Фото: Пресс-служба мэрии Москвы/РИА Новости
              Текст: Андрей Резчиков

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              Число зараженных коронавирусом в России увеличивается. Врачи работают в авральном режиме и на пределе. Но некоторые из них все-таки успевают описывать то, что в эти дни происходит в больницах. Они говорят о том, что ситуация сложная, медсестры падают в обморок от изнеможения, но пациентов не бросают. И медики находят поводы для оптимизма в борьбе с вирусом, о котором – как признаются – не знают практически ничего.

              За последние сутки в России количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 1667 человек. В целом по стране сейчас с таким диагнозом 13 584 пациента. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, всего скончались 106 зараженных, за последние 24 часа – 12 человек.

              В субботу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что в Москве сложилась тяжелая ситуация с распространением коронавируса. «Наплыв больных очень большой. Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряженно, в героическом, авральном режиме», – рассказал Песков. Чиновник полагает, что в течение пары недель станет понятно, приблизилась ли Россия к пику заболеваемости.

              О резко возросшей нагрузке на столичную систему здравоохранения из-за пациентов с коронавирусом сообщила накануне и заммэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, за последние дни растет не только число госпитализированных, «но и больных с тяжелым течением болезни». «Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», – добавила Ракова.

              О том, что одна бригада московской скорой помощи принимает пять-семь вызовов к пациентам с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, а всего за смену бригада выполняет 16-20 вызовов, рассказал в программе «60» минут на канале «Россия 1» врач скорой помощи Георгий Комков.

              Не меньшая нагрузка приходится на медиков, которые лечат пациентов и обеспечивают уход за ними. Сотрудник центра имени Пирогова, врач Борис Теплых подробно описал в Facebook происходящее в больнице. По его словам, на данный момент в учреждении 223 пациента с подозрением на коронавирус. Из них в реанимации – 16, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – 13.

              «Надежды, что нащупаем некий стабильный ритм в работе, пока не оправдываются. Госпиталь заполнен и поступления напрямую от скорой в палаты реанимации прекратились, но скорость перемещения пациентов между коечными отделениями и реанимациями не изменилась. Стабилизируем, переводим, принимаем новых. Новые схемы терапии дают надежды, но на больших цифрах может будет все не так радужно», – пишет Теплых.

              Врач не скрывает, что ситуация очень сложная. «Уже писал пациентке переводной эпикриз из реанимации в палату, на половине пути экстренно интубировали. Наши коллеги пытаются нам помочь, конструируют различные прозрачные короба для интубации, чтобы уберечь медперсонал от инфицирования аэрозолью из дыхательных путей, но при экстренной интубации это, к сожалению, не работает, так как нет времени для установки короба, преоксигегации и проч., проч., при плановых манипуляциях кажутся полезными», – пишет медик.

              Теплых подчеркнул, что врачи нуждаются в помощи. «Нам нужны любые руки. Повернуть человека в глубоком медикаментозном сне со всеми трубками для дыхания, катетерами в венах, артериях, мочевом пузыре – крайне трудозатратная задача, а иногда это единственное, что позволяет удержать хоть какую-то вентиляцию в легких», – рассказал Теплых.

              Главный врач стационара ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава Виталий Гусаров восхитился самоотдачей среднего и младшего медперсонала. «Девчонкам, ребятам работать запредельно тяжело!

              Сестрички падают в обморок от изнеможения, жары, жажды и усталости и это те, кого не назовешь изнеженными, стоики по натуре!»

              – пишет Гусаров.

              По его словам, одну из медсестер стошнило прямо во время дежурства, «но она не покинула свой пост, пока ее не поменяли!» «Почему? Потому что нельзя покидать свой пост!!! Потому что долг! Потому что пациентов бросать нельзя!» – убежден врач.

              «Дорогие наши медсестры, санитарочки, буфетчицы, все кто работает в красной зоне, все кто помогает в санпропускниках и чистой зоне, кто обеспечивает корпус питанием, медикаментами, бельем и всем, что необходимо! Спасибо ВАМ и низкий поклон!» – обратился Гусаров.

              Как пишет главный врач ГБУЗ ГКБ 15 имени О.М. Филатова ДЗМ Валерий Вечорко, в последние дни бригады скорой медицинской помощи привозят все больше пациентов, и все больше становится тяжелобольных, «которым требуется кислород или смена терапии». В помощь врачам в больнице запустили систему телемедицинских консультаций и консилиумов. «Не выходя из «грязной» зоны, они оперативно могут связаться с нашими профессорами и обсудить тактику лечения, учитывая все нюансы течения болезни. В данном случае, при коронавирусной инфекции, вовремя принятое решение позволяет быстрее добиться положительной динамики в лечении пациента», – констатирует главврач.

              В другом посте Вечорко благодарит организацию «Волонтеры-медики», «которая активно помогает нам сегодня в нашей работе». «Особое восхищение вызывают студенты медицинского колледжа, которые наравне с опытными докторами берут на себя ответственность и уходят в зону на помощь пациентам. СПАСИБО!» – пишет Вечорко.

              Врач-реаниматолог из Бруклина Евгений Пинелис считает происходящее беспрецедентной ситуацией. «Мы столкнулись с болезнью, о которой не знаем ничего. Какое-то количество информации было накоплено после столкновений с предыдущими САРС, но для врача-клинициста неожиданно мир резко изменился. Большинство того, с чем мы имели дело, было описано с ног до головы многочисленными экспертами... В ситуации с коронавирусом нет экспертов. Мы все учимся. Мы используем то, что видели раньше при других состояниях и пытаемся приложить на новую реальность. Научные данные, которыми мы оперируем, появляются в невероятной спешке и прямо скажем, не являются эталоном научного поиска», – пишет Пинелис.

              В субботнем посте Пинелис сообщает о том, что «за ночь поступил всего один человек из приемного отделения». «Пик таки пройден. Повторяю эту мантру, убеждая себя. Но все больницы заполнены. Эти несчастные пациенты, которые борются за каждый вдох в обычных отделениях, так как расширенные реанимации уже давно забиты, никуда не исчезнут. Многие из них ухудшатся», – прогнозирует Пинелис.

              Добавим, что в США, где ситуация сечас намного сложнее, чем в России,  врачам все-таки хватает сил на то, чтобы подбадривать пациентов. Так, они стали прикреплять к защитным костюмам свои фото без масок, чтобы пациенты видели настоящие лица тех, кто борется за их жизни. Более того, на многих снимках врачи улыбаются, чтобы еще больше разряжать обстановку в палатах. Одним из первых в этой акции поучаствовал терапевт Роберто Родргиес, чей пост собрал более 30 тыс. лайков.

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