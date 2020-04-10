Врачи просят помощи у россиян

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10 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 21:01  |  vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия пытаются остановить нефтяной потоп

Спасительная сделка ОПЕК+ получила реальные очертания Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Крупнейшие нефтяные игроки – Россия и Саудовская Аравия, судя по всему, сумели сгладить противоречия. Они готовы пойти на рекордные объемы сокращения добычи, уверяют источники. Однако интрига вокруг третьего крупнейшего игрока – США – сохраняется. Обычно США не принимают участия в таких сделках, но угроза перепроизводства в ближайшие месяцы толкает к соглашению всех производителей нефти в мире. Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Коронавирус ослабил защиту россиян от мошенников

В условиях карантина люди чаще нервничают и поэтому чаще становятся жертвами аферистовФото: Jan Tepass/imagebroker.com/Global Look Press
Привычный уклад жизни сломался, растет страх перед COVID-19. Многие россияне в таких условиях нервничают, ведут себя рассеянно и потому легко становятся добычей отнюдь не вируса, а аферистов. «Открывайте! Санобработка!» – еще недавно в ответ на такое требование никто не стал бы отпирать свою дверь. Сейчас – другое дело. Какие же новые схемы изобрели жулики на фоне всеобщей суматохи? Подробности...
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Евросоюз проигрывает битву за Апеннины

У Владимира Путина складываются хорошие отношения с большинством итальянских премьеров – в последние годы с Джузеппе КонтеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Руководство Евросоюза уверено в том, что Россия помогает Италии и другим странам не бескорыстно, а с целью нарастить геополитическое влияние, повлиять на общественное мнение и продемонстрировать преимущество своей политической системы. Однако данные заявления лишь показывают слабые стороны ЕС и усиливают негативное к нему отношение.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку

Дмитрий Родионов, политолог
Конечно, в такие случайности поверить сложно. Но они случаются. Мистики попытаются объяснить все волей высших сил: мол, не стоило полякам соваться в Смоленск, хотели устроить парад на костях – получили новые кости. Но, тем не менее, это случайность. Подробности...
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Коронавирус открыл элитам простые истины

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в России им меньше заражаются и болеют! Подробности...
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Либералы хуже печенегов и половцев

Владимир Можегов, публицист
Что-то подсказывает мне, что после окончания этой истории с вирусом, либерализма в нашей могучей империи станет гораздо меньше, а вот консерватизма и человеческой солидарности, сплотившейся против не мнимой, а реальной опасности – гораздо больше. Подробности...
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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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              Врачи просят помощи у россиян

              По словам медиков, от стойкости россиян в ближайшие дни зависит перелом в войне с вирусом   10 апреля 2020, 20:35
              Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова,
              Иван Абакумов

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              Большинство россиян соблюдает режим самоизоляции, говорят социологи. Тем не менее, в последние дни отмечается увеличение машин и людей на улицах городов. Хорошая погода может спровоцировать россиян на массовый выезд за город на пикники в выходные. При этом вирусологи предупреждают — пик заболеваемости еще не пройден и предстоящие дни имеют важное значение в борьбе с коронавирусом.

              Пик распространения коронавируса ожидается в ближайшие 10-15 дней, говорят российские вирусологи, именно поэтому именно в эти выходные – 11-12 апреля – особенно важно соблюдать меры по самоизоляции. Но в предстоящие субботу и воскресенье на большей части Европейской России ожидается относительно теплая погода. А значит, многие люди, устав от самоизоляции, окажутся перед сильным соблазном — выйти «всего на часок» на прогулку в парк или выехать на лес на шашлыки.

              Оптимальная температура для передачи коронавируса – от +5 до +12 градусов, напомнил «Интерфаксу», эксперт из Cанкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов. А именно такая температура в выходные ожидается в Москве и Петербурге, где сложилась самая трудная эпидемиологическая обстановка. Добавим, что всего в стране уже почти 12 тысяч вирус-позитивных, и к утру пятницы был отмечен рекордный рост – за сутки их стало больше на 1786 человек. Больше тысячи из них – в столице.

              Высшая точка пандемии в России еще не пройдена, сообщили Владимиру Путину на совещании в среду ведущие российские эпидемиологи, – и на этот факт президент обратил особое внимание граждан.

              Исходя из опыта других стран, самыми сложными, самыми трудными являются первые четыре-пять недель с начала эпидемии, заявил Путин по итогам совещания. «Это значит, что для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели», – цитировал президента сайт Кремля.  В своем обращении президент тогда призвал россиян:  «От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь». 

              При этом Путин поблагодарил россиян за ответственность, которую они уже успели проявить в последнее время. «Это не простые, не пустые пафосные слова, а наша реальность, когда лучшие качества каждого из вас нужны и востребованы».

              Действительно, подавляющее большинство россиян серьезно относиятся к рекомендациям врачей и властей. По данным опроса ВЦИОМ, опубликованного на этой неделе, 81% респондентов сказал, что и они сами, и их окружение соблюдают режим самоизоляции. В столице эта доля еще выше и составляет 90%. При этом, около 76% опрошенных россиян сообщили, что ограничили контакты, сидят дома или «уехали в отдаленное место».

              Однако тревогу внушает показатель индекса самоизоляции «Яндекса» (о котором недавно подробно рассказывала газета ВЗГЛЯД). В четверг в столице индекс составил всего 2,7 балла – напомним, 5 баллов означает полное соблюдение карантинного режима. Это не только столичная проблема. Например, если в Пскове утром в четверг индекс самоизоляции был 5, то вскоре упал до 3,1, констатировала ГТРК Псков.

              В пятницу число машин, выехавших на столичные дороги, увеличилось почти на 100 тысяч в сравнении с предыдущей неделей, сообщил департамент транспорта Москвы. В тот же день мэр столицы Сергей Собянин был вынужден предостеречь: пик вспышки коронавируса в Москве еще не наступил.

              Зато нагрузка на столичную систему здравоохранения в последние дни резко выросла – из-за пациентов, у которых коронавирусная пневмония протекает в тяжелой форме, больницы и скорая помощь работают на пределе, предупредила заместитель Собянина Анастасия Ракова.  

              В Минздраве России допускают, что рост заболеваемости мог подхлестнуть предыдущий массовый выход на шашлыки – 26-29 марта. Один инфицированный начинает выделять вирус в среднем через неделю-две и заразит следующих 5 человек, а они – в следующие одну-две недели еще 5 человек, разъяснила газете ВЗГЛЯД главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова.

              Если россияне продолжат нарушать режим самоизоляции, то ранее принятые правительством меры против распространения коронавируса окажутся бессмысленными, и придется вводить более жесткие ограничения, 

              сказал газете ВЗГЛЯД Виктор Зуев, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

              «Вероятно, нам стоит ужесточить меры, потому что мы видим, что публика, в общем-то, в связи с весенним солнышком вышла на улицу,– посетовал врач. – Все как-то забывают о своих обязанностях по домашней самоизоляции. Люди же должны понимать, что меры приняты не просто потому, что было холодновато на улице».

              «Если в течение двух недель более 70% населения выполняет условия самоизоляции, то можно ожидать существенного спада заболевания еще через 14-18 дней, – отметила Малининкова.  «Нужно собрать силы в кулак и продолжать находиться дома. Это позволит максимально затормозить распространение инфекции – а значит, и приблизить возвращение к нормальной жизни», – призвал в комментарии газете ВЗГЛЯД еще один врач доктор медицинских наук, Владимир Чуланов, заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии.

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              Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эти дни активно участвует в работе волонтерского штаба по помощи пожилым россиянам. Она рассказала газете ВЗГЛЯД, что волонтеры делают все возможное для помощи людям старшего возраста – в частности, налажена доставка продуктов, а самих волонтеров снабдили масками, перчатками и другими средствами защиты.

              Пушкина призывает россиян проявить терпение: «Вне зависимости от погоды, необходимо соблюдать все требования самоизоляции, установленные правительством и администрациями городов».

              Есть большая вероятность, что повтор массового выхода на пикники опасен, поделился с газетой ВЗГЛЯД блогер и публицист Максим Кононенко.

              «Настали теплые дни – и со вчерашнего дня начался рост распространения COVID-19 в Москве. Эти выходные и следующая неделя будут решающими. Очень важно понимать, что, выходя на улицу, ты подвергаешь опасности не только себя, но и других людей, которых ты можешь заразить», – напоминает блогер.

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