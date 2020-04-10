В России за сутки выявили 1786 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, сообщает московский оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

В сообщении оперштаба говорится, что за сутки зафиксировано 18 летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек», – говорится в последних статистических данных.

Наибольшее число новых вирус-положительных пациентов в Москве – 1 тыс. 124 человека. В Московской области – 182, в Республике Коми – 58, в Петербурге – 35, в Ульяновской области – 34, в Нижегородской – 32.

За сутки по России полностью выздоровели 97 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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