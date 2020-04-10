Вирусолог призвал ужесточить режим изоляции в России

Если россияне продолжат нарушать режим самоизоляции, то ранее принятые правительством меры против распространения коронавируса окажутся бессмысленными, и придется вводить более жесткие ограничения, заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

10 апреля в России зафиксировали рекордный рост числа заболевших китайским коронавирусом. За сутки инфицированных стало больше на 1786 человек. Больше тысячи из них находятся в столице. Всего в стране почти 12 тысяч заразившихся.

«Вероятно, нам стоит ужесточить меры, потому что мы видим, что публика, в общем-то, в связи с весенним солнышком вышла на улицу. Все как-то забывают о своих обязанностях по домашней самоизоляции. Люди же должны понимать, что меры приняты не просто потому, что было холодновато на улице, а потому, что имелось целью прервать передачу инфекционного агента от человека к человеку», – говорит Зуев.

Вирусолог предупреждает, что россиянам необходимо соблюдать режим домашней самоизоляции, иначе все предпринимаемые властями и сознательными гражданами усилия окажутся напрасными.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости в Москве еще не наступил.