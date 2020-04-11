В Кремле заявили об авральном режиме работы больниц в Москве

В Москве сложилась тяжелая ситуация с распространением заболевания, вызванного новым коронавирусом, больницы работают чрезвычайно напряженно, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Ситуация и в Москве, и в Санкт-Петербурге (но в большей части в Москве) достаточно напряженная, потому что количество заболевших людей растет. <...> Наплыв больных очень большой. Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряженно, в героическом, авральном режиме», – приводит его слова ТАСС.

Песков сообщил, что в течение пары недель станет понятно, приблизилась ли Россия к пику заболеваемости коронавирусом, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля подчеркнул, что система здравоохранения ни одной страны мира не готова к пандемии коронавируса.

Накануне заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что нагрузка на столичную систему здравоохранения резко выросла в последние дни из-за пациентов, у которых коронавирусная пневмония протекает тяжело, больницы и скорая помощь работают на пределе.

Вирусологи предупреждали, что предстоящие дни очень важны в борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России подтверждены 1667 случаев новой коронавирусной инфекции в 49 регионах. Выписаны по выздоровлению 250 человек. Всего в стране зарегистрировано 13 тыс. 584 вирус-положительных в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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