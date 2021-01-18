Крещенские купания – это холодная вода вместо Бога

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18 января, понедельник  |  Последнее обновление — 17:02  |  vz.ru
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Россия заменит природный газ на топливо будущего

Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС
Россия может стать крупным мировым производителем и экспортером водорода – одного из самых экологически чистых источников энергии. В этом уверен нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. На чем основан его прогноз, что сегодня происходит на рынке водородного топлива и при каких условиях реально возможен водородный прорыв России? Подробности...
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Цензура американцев создает успех изобретению русских

Эрдоган покоряет аудиторию Telegram при помощи котиков t.me/RTErdogan
Цензура, которой хозяева Twitter, Google и Facebook подвергли Трампа и его сторонников, привела к глобальным последствиям. Десятки миллионов пользователей по всему миру, включая президентов, премьеров и главу ЦИК России Эллу Памфилову, отказались от использования мессенджеров и соцсетей, принадлежащих американцам. И стали пользоваться инструментом, придуманным русскими. Подробности...
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Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков

Еще одна фантазия на тему ПАК ДА – очень далекая от реальности КИНОКОМПАНИЯ ТРИАДА ВКС,РВСН
и ВМФ РОССИИ/YouTube
Над одним из важнейших военных проектов России приоткрыта завеса тайны – появилось изображение проекта нового стратегического бомбардировщика (ПАК ДА). Почему создание этой машины имеет столь большое значение, что мы знаем об этой программе – и почему ПАК ДА будет сильно отличаться от современных российских самолетов данного класса? Подробности...
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Берлину нужно вернуться к заветам Бисмарка

Если бы не принципы, которыми Бисмарк руководствовался в отношениях с Россией, объединение Германии могло затянуться на десятилетия Mary Evans Picture Library/
Global Look Press
Ровно 150 лет назад, благодаря политическому гению Отто фон Бисмарка, была создана Германская империя, или Второй рейх. Просуществовав менее полувека, она стала самым богатым государством Европы, но сгинула из-за того, что политические наследники «железного канцлера» стали игнорировать принципы, которыми он завещал руководствоваться в отношениях с Россией.  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Ну и где у нас цифровой концлагерь?

Дмитрий Гололобов
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Все эта борьба с экстремистскими и прочими агрессивными высказываниями была навязана России исключительно Европой в рамках яростной общеевропейской компании борьбы против так называемого «hate speech». Есть масса международных документов, которые просто обязывают все бороться с «агрессивными высказываниями». Подробности...

Крещенские купания – это холодная вода вместо Бога

Святослав Шевченко
Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Каждый раз накануне Крещения все интересуются – будет ли батюшка окунаться в ледяную воду? И каждый раз удивляются ответу, что этот народный обычай не имеет прямого отношения к Церкви, а значит, делать это православным верующим не обязательно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Байден принес в мир четыре новых войны

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Срежиссированные американские выборы, жесткие баны в социальных сетях, угрозы уголовного преследования инакомыслящих и обещания восстановить пошатнувшийся миропорядок – это не конец войны, а самое ее начало. Да не одной войны, а нескольких – жестоких, затратных и с непредсказуемым исходом. Подробности...
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Сталин или шаурма?

Обсуждение: 13 комментариев

Второй импичмент Трампа: главное

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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

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Когда вы убираете из квартиры новогоднюю елку?
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    Крещенские купания – это холодная вода вместо Бога

    Святослав Шевченко
    Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
    		18 января 2021, 15:55

    В канун праздника Крещения Господня священников в очередной раз начинают «расстреливать» вопросами о церковности крещенских купаний. Прихожан, блогеров, журналистов, знакомых особенно интересует – будет ли батюшка окунаться в ледяную воду. И каждый раз на их лицах прорисовывается удивление, когда им отвечают, что этот народный обычай не имеет прямого отношения к Церкви, а значит, делать это православным верующим не обязательно.

    Культурный рудимент

    А все началось в Иерусалимской церкви, которая примерно в V веке учредила обычай, когда из храмов древнего города крестным ходом выходили духовенство и миряне, чтобы на реке Иордан совершить чин великого освящения воды в память Крещения Иисуса Христа. На Русь эта традиция пришла из Византии под названием «хождение на иордань» и имела чисто практическое значение. Поскольку в стародавние времена зимой было проблематично соорудить внутри храма огромную емкость для освящения воды, чтобы удовлетворить потребности всех желающих. Заваливать церквушки по самые макушки ведрами, бадьями и бочками – тоже не вариант. Поэтому проще было освятить близлежащий источник пресной воды: реку, озеро или даже колодец, из которой каждый черпал себе вдоволь.

    Сегодня в России «хождение на иордань» – это скорее культурный рудимент, поскольку открытые водоемы часто загажены продуктами индустриализации и для питья не очень пригодны. А священникам канонами запрещено освящать грязную воду, поскольку это кощунство, ведь священнодействие не изменяет ее биохимические свойства.

    Взамен природных «иорданей» прогресс подарил новые технологии очистки и доставки питьевой воды. Теперь в каждом храме есть специальный вместительный резервуар с кранами, который выкатывают накануне праздника, наполняя водопроводной водой, пропущенной через фильтры. К тому же в крупных населенных пунктах навстречу православным идет местный Горводоканал, который по просьбе настоятеля подкатит к церкви автоцистерну-другую с водой, прошедшей проверку Роспотребнадзором.

    Смытые грехи

    «А где во всей это истории крещенские купания?» – резонно спросит читатель. Да, конечно, русские уже много веков практикуют древний контрастный метод – из бани в снег или прорубь, но этот вид активного отдыха никогда не был привязан к церковным праздникам. Тем более в этом нельзя обвинить советских «моржей», движение которых стартовало в далекие 60-е годы XX века. На самом деле что-то близкое по духу можно найти в ледяных купаниях еще до христианизации Руси, когда славяне чествовали Коляду, языческое божество зимнего солнцестояния. Именно тогда наши предки рядились в чертей и прочую нечисть, используя вывернутые шубы, измазав лицо угольной пылью. После забав, которые нередко заканчивались сексуальными оргиями, гаданиями и прочим, каждый ряженый должен был пройти обряд очищения в проруби, поскольку язычники считали, что ледяная вода смывает все грехи, накопленные за год.

    В дореволюционной «Настольной книге для священно-церковнослужителей» под авторством протоиерея Сергия Булгакова от 1892 года содержится прямое осуждение крещенских купаний: «В некоторых местах существует обычай в этот день купаться в реках (купаются в особенности те, которые переряживались, гадали и проч., суеверно приписывая этому купанью очистительную силу от этих грехов). Такой обычай нельзя оправдать желанием подражать примеру погружения в воде Спасителя, а также примеру палестинских богомольцев, купающихся в реке Иордане во всякое время. На востоке для богомольцев это безопасно, потому что там нет такого холода и таких морозов, как у нас». По словам профессора Булгакова, в пользу такого обычая не может говорить и верование в целебную и очистительную силу воды, освященной Церковью в самый день крещения Спасителя, потому что «купаться зимой значит требовать от Бога чуда или же совершенно пренебрегать своей жизнью и здоровьем».

    Демаркационная линия

    Современные крещенские купания – явление сравнительно молодое, и его нынешняя массовость непосредственно связана с параллельным развитием социальных сетей. Популяризацию окунания в ледяную воду на Крещение начали любители зимнего плавания, которые в начале 2000-х стали активно сбиваться в профессиональные объединения. Но перед этим, в конце 90-х, движение «моржей» на постсоветском пространстве претерпевало процесс разделения на «ивановцев» и православных. Первые – последователи экогуру Порфирия Иванова и его учеников, которые разработали особую систему закаливания. Вторые – христиане, которые желали отмежеваться от поклонения «духам природы». Для этого как нельзя лучше подошел праздник Крещения Господня, ставший демаркационной линией между православными любителями зимнего плавания и «моржами»-язычниками.

    Лично я практически ежегодно выхожу на «иордань» реки Зея, что в Благовещенске Амурской области. Вырубкой купелей во льду для освящения и купания уже 16 лет занимается амурская федерация «Аквайс-спорт». Отчетливо помню, как в начале нулевых в прорубь ныряли в основном представители этой организации, члены их семей и немногочисленные сочувствующие. Обыватели стали массово лезть в ледяную воду где-то с 2008–2010 годов. После чего крещенские купания стали настоящим трендом, когда по социальным сетям и блогам начинают расходиться фото и видео селебрити, вип-персон и политиков с голым торсом на морозе. С каждым годом нашим «моржам» приходилось расширять прорубь для купаний, увеличивать шатры для обогрева и заморачиваться с дежурством по охране общественного порядка. Последнее стало необходимым, поскольку народ начал валить на лед с вечера 18 января, нередко в изрядном подпитии.

    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

    Народный флешмоб

    Нынче каждый пользователь «Инстаграма» считает честью запостить свои фотоснимки с крещенских купаний, чтобы продемонстрировать свою смелость и причастность к экстремальным видам спорта, показать свои рельефные фигуры после тренажерных залов и фитнес-клубов, а заодно «прогулять» новенькие купальные костюмы. Это явление стало народным флешмобом, который завирусился и среди стран дальнего зарубежья, став составной частью национальной индентичности для русских, белорусов и украинцев. Теперь в России на Крещение уже неудивительно видеть в проруби русеющих афроамериканцев, латиноамериканцев, китайцев, немцев и прочих. Как там у Достоевского? «Понятие «русский» определяется не составом крови, а отношением к Православию». Но где же здесь вера?#{author}

    Первые годы православное духовенство смотрело на этот феномен с миссионерских позиций. Дескать, раз это тренд – значит, его нужно воцерковлять. В риторике отдельных священников зазвучали сочувственные нотки, под аккомпанемент которых купания на Крещение именовались не иначе как новой формой проявления религиозности. Сам лично называл это явление современным форматом богоискательства для людей, которые по-другому пока не могут выразить свою веру. Только с годами мы, батюшки, осознали, что ныряющие в прорубь и посещающие праздничные богослужения в храмах – это практически не пересекающиеся аудитории. Это такая же религиозность, как яйца на Пасху красить или блины на Масленицу стряпать... Теперь вот еще и купания.

    На наших глазах зарождается гражданская внеконфессиональная вера, где менять свою жизнь не обязательно. Достаточно соответствия внешним паттернам. И от этого немного грустно. Патриотизм есть, а общения с Богом – нет. Вместо Него только холодная вода.


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