Роспотребнадзор дал рекомендации купающимся на Крещение

Управление Роспотребнадзора по Московской области подготовило рекомендации для купающихся на Крещение. Специалисты ведомства рекомендуют заранее плотно поесть, категорически не употреблять алкоголь и не находиться в проруби дольше минуты.

В 2021 году Крещение выпадает на вторник, 19 января. Дата празднования всегда приходится на один и тот же день. Этот церковный праздник установлен в честь крещения Иоанном Крестителем Иисуса Христа в реке Иордан.

«В ночь с 18 на 19 января принято окунаться в прорубь. Для этого в регионах страны традиционно организовывают места крещенских купаний. Окунание в прорубь в мороз в ледяную воду – сильный стресс даже для крепкого организма. <...> Не следует нырять в прорубь вперед головой это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания, первыми в воду опускаются ноги. Прыгать или нырять в прорубь запрещается. Дольше одной минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, перед погружением в прорубь необходимо измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме, а также разогреть кожные покровы, побыть на воздухе. Выходя из купели, необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих. «Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду. Заранее продумайте, кто подаст вам полотенце и теплые вещи после выхода из купели, подготовьте термос с горячим напитком», – добавили в пресс-службе.

В управлении подчеркнули, что купание в ледяной воде категорически противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, с болезнями дыхательных путей, желудочно- кишечного тракта, мочеполовой системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки, с эндокринными заболеваниями. Также не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным и пожилым.

В пресс-службе добавили, что за пару часов до погружения нужно обязательно плотно поесть, то есть должен быть полноценный прием пищи, чтобы обеспечить организм «топливом», поскольку, когда купающийся окажется в холодной воде, тело начнет тратить все ресурсы на обогрев.

«Такой прием пищи может состоять, например, из гарнира в виде крупы (гречка, бурый рис), которая даст «заряд» медленных углеводов, мяса или рыбы (причем предпочтение лучше отдать нежирным видам/сортам, так как они не перегрузят пищеварительную систему), дадут белок и жиры, и свежих овощей, которые дополнят прием как углеводами, так витаминами и минералами. Самое главное – не переедать. Это достигается только при медленном, неспешном приеме пищи, так как чувство насыщения приходит только через 20 минут после начала приема», – пояснили в управлении.

Также категорически не рекомендуется перед купанием употреблять любой алкоголь, поскольку под его действием сосуды расширяются, и человек начинает быстро терять тепло, а в нервной системе усиливается торможение импульсов, что приводит к замедлению движений. «Если в таком состоянии залезть в ледяную воду, то можно переохладиться и серьезно заболеть. Также алкоголь опасен тем, что повышает нагрузку на сердце», – отметили в ведомстве, добавив, что не стоит пить алкоголь и после купания, как и кофе – он приводит к сужению сосудов.

Лучшим напитком для согревания после купания специалисты назвали горячий чай, в который можно добавить мед, имбирь, цедру апельсина, лимон или шиповник. «Также подойдет теплый компот из ягод или сухофруктов или горячий шоколад, который благодаря высокой калорийности может стать дополнительным источником энергии, а, значит, и тепла», – сообщили в пресс-службе.