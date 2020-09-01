Лукашенко объяснил, почему Минск не пропустил главу белорусских католиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главу Римско-католической церкви (РКЦ) в республике, митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича не пустили в страну, поскольку тот «получил определенные задачи» в Польше.

Лукашенко подчеркнул, что межконфессиональный мир – гордость Белоруссии, костелы работали и будут работать в республике, передает БелТА.

Он отметил, что вопрос по митрополиту РКЦ в Белоруссии сейчас тщательно изучается.

«Я не скажу, что у меня полная информация, она постоянно меняется. Мы сейчас внимательнейшим образом отслеживаем всех въезжающих-выезжающих», – указал он.

По его словам, Кондрусевич неожиданно выехал для консультаций в Варшаву, и, получив там «определенные задачи», собирался вернуться в Белоруссию. После того он попал в список невъездных, общий для России и Белоруссии.

«Не только он один, просто он – более известная фигура», – подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что появилась информация о возможности второго гражданства у митрополита.

«Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он – главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность», – сказал президент.

Напомним, Кондрусевич, которого белорусская сторона не пропустила на территорию страны, в понедельник вернулся в Польшу.

Кондрусевич призывал писательницу Светлану Алексиевич следить за своей речью. По его словам, она нагнетает ситуацию, предрекая Белоруссии межрелигиозную войну, хотя в республике нет предпосылок для братоубийственной резни.