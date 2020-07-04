Захваченный схиигуменом Сергием уральский женский монастырь открылся

Среднеуральский женский монастырь, ранее захваченный схиигуменом Сергием, теперь принимает прихожан, сообщил представитель священнослужителя Всеволод Могучев.

«Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» открыт для его посещения православными прихожанами и паломниками», – сообщил Могучев во «ВКонтакте».

При этом сам схиигумен Сергий остался в монастыре, отметил Могучев в разговоре с Ura.ru.

«Он не служит, но находится там. Он планирует нести служение богу и социальное служение. Очень надеюсь, что значимость отца Сергия для монастыря будет учитываться всеми участниками РПЦ. Уповаю на разрешение конфликта с учетом мнения прихожан, а также на достижение мира и взаимопонимания на территории Екатеринбургской епархии. Сейчас, когда волна провокаций закончилась, мы будем стараться предоставлять доступ в монастырь, чтобы все могли убедиться, что нет никак проблем, о которых пишут в СМИ», – рассказал представитель священнослужителя.

По его словам, в воскресенье в монастыре планируется провести специальную экскурсию для журналистов.

Ранее сообщалось, что съемочная группа Ксении Собчак написала заявление о нападении на них в уральском монастыре.

В субботу она заявила, что на нее и ее съемочную группу напали во время работы в Среднеуральском женском монастыре. Как утверждается, избиты два работника группы, ее саму толкнули, и она упала. До этого она сообщала о переломе носа в результате падения.

Священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, который проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса, лишили права проповедовать и высказываться в публичном пространстве. Позднее его лишили сана.