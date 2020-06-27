На Ксению Собчак напали в уральском монастыре

На Ксению Собчак и ее съемочную группу напали во время съемок в Среднеуральском женском монастыре.

«На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты, камеру разбили. Все съемки избиения забрали, камеру отобрали здоровенные бугаи. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били [документалиста Сергея] Ерженкова», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

Она добавила, что на место происшествия вызваны сотрудники полиции. Собчак рассказала, что злоумышленники напали также на одного из героев ее съемок и украли камеру со всеми материалами. На видеозаписи телеведущая засняла нападавших, которые толпой окружили съемочную группу.

Напомним, священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии короанвируса, лишили права проповедовать и высказываться в публичном пространстве.