Почему строятся новые храмы вместо восстановления старых?

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16 мая, четверг  |  Последнее обновление — 22:55  |  vz.ru
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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Трамп ради Путина проигнорировал закон о санкциях за Скрипаля

Трамп всеми способами демонстрирует Путину свою готовность к диалогуФото: Kevin Lamarque/Reuters
Американские власти признали, что сознательно заморозили введение новых санкций против России в надежде на улучшение отношений. Именно так можно расшифровать объяснение, которое дала конгрессменам заместитель госсекретаря США. Администрация Трампа теперь уже не скрывает своих намерений, потому что может себе позволить не обращать внимания на требования Конгресса ужесточить санкции. Подробности...
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Трагедия «Суперджета» обнажила провалы в подготовке гражданских летчиков

«Практическая подготовка идет на тренажерах, на самолете очень мало тренировок», – сетует Виктор ДолбиловФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Проверка навыков техники пилотирования на тренажерах и тотальная экономия авиакомпаний на обучении летчиков привели к системному кризису в гражданской авиации России. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из слов главного инспектора Инспекции безопасности полетов Ульяновского высшего авиационного училища Виктора Долбилова. Он рассказал газете ВЗГЛЯД о проблемах подготовки пилотов. Подробности...
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Зеленский добился тайных договоренностей с Порошенко

Владимиру Зеленскому постепенно становится не до шутокФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Политическая ситуация на Украине стремительно меняется. Верховная рада приняла решение, еще вчера казавшееся невозможным. Украинский парламент назначил на 20 мая дату вступления Владимира Зеленского в должность, и это имеет для нового президента страны важнейшее значение. Получит ли Зеленский реальную власть и пойдет ли на роспуск Рады? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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«Народ-богоносец» и «Сияющий град на холме»

Андрей Бабицкий, журналист
Владимиру Познеру стоило бы знать, что «народ-богоносец» – это совсем не плохо. Это не народ, который спесиво указывает другим, как надо жить. Он просто несет Бога в собственном сердце. Подробности...
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Иммунитет против «хорового сноса заборов»

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Люди могут спорить и активно протестовать против строительства храмов, памятников Сталину или пенсионной реформы. Однако вся эта общественно-политическая жизнь стоит на железобетонном основании – все должно быть по закону. Подробности...
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Свердловская буза – это гормональное

Дмитрий Ольшанский, публицист
Там, где есть церковь – там всегда цветники, скамейки, всякие милые туи и очень часто детская площадка, а то даже и книжная лавка, и непременно, извините, сортир. Но есть кое-что, чего нет в этих церковных садах. Подробности...
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      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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            Почему строятся новые храмы вместо восстановления старых?

            		   16 мая 2019, 22:40
            Текст: Дарья Рыночнова,
            Михаил Мошкин

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            Согласно данным, которые озвучил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев), за 30 лет было построено заново или восстановлено свыше 30 тысяч храмов на канонической территории РПЦ. Речь идет о территории России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, других республик Средней Азии, а также в Прибалтике и дальнем зарубежье.

            При этом, судя по словам патриарха Кирилла, в большинстве случаев речь идет именно о восстановленных, а не построенных заново храмах – предстоятель РПЦ упомянул 23 тысячи восстановленных церквей.

            Если дело обстоит именно так, почему в ряде случаев предпочитают строить новые храмы, а не восстанавливать остающиеся в запустении церкви?

            Ведь российских городах не столь редки ситуации, когда в шаговой доступности существует заброшенный храм, нуждающийся в реконструкции. Примеры – Староникитский храм в центре Тулы, Церковь Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде, или Успенский собор в Перемышле (Калужская область).

            На это можно дать два ответа.

            «Бывает так, что храм дороже восстановить, чем построить новый»,– пояснил газете ВЗГЛЯД руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков. 

            Судя по открытым источникам, реставрация «простого» храма может обойтись в сумму до 15 млн рублей. Если речь идет об объекте культурного наследия, то речь идет, например о 80 млн рублей (как в случае с московскими Храмом Троицы Живоначальной у Покровских ворот, или со звонницей Храма Иоанна Богослова под Вязом). Строительство нового «типового» храма обходится примерно в 10 млн рублей.

            Второй случай, весьма распространенный – когда новый храм возводится строится там, где его изначально не было. Например, в построенном в советские времена наукограде (наподобие подмосковной Дубны), или просто в спальном районе города-миллионника. Население таких «черемушек» может быть, как у среднего районного центра.

            С другой стороны, действительно, в запустении могут оставаться многочисленные церкви в опустевших селах. Такая ситуация нередка даже в Подмосковье. Пример – памятник архитектуры XVIII века, церковь Покрова Божией Матери в селе Авдулово 1-е Ступинского района (численность населения – 11 человек).

            Как пояснил о. Александр Волков, один храм рассчитан на определенную численность населения.

            «По московским стандартам в новых районах предполагается, что храм строится примерно на 10 тысяч человек. Это делается, исходя из того, что в храм должно вмещаться до тысячи молящихся.

            Мы исходим из того, что примерно десятая часть людей может стать активными прихожанами храма», – сказал отец Александр.

            Важно отметить, что инициатива строительства нового храма исходит от самих верующих. «Всегда запрос – от местных жителей. Сначала формируется община из людей, которые готовы стать прихожанами храма в том или ином месте», – пояснил священник Александр Волков.  Бывают и другие ситуации – иногда в Москве выделяется участок в густонаселенном районе, для служения и организации назначается священник, который и формирует общину из местных жителей. Но опять-таки – без поддержки со стороны верующих жителей не обойтись.

            Община – группа граждан, которая регистрируется как некоммерческая организация, с таким, например, типовым уставом. Далее, необходимо получить благословение главы местной епархии. Община обращается в местную администрацию с заявлением о выделении участка для строительства храма. К заявлению прикладывается письменное разрешение из епархии.

            Далее следует довольно долгая процедура, в целом совпадающая с процедурой строительства любого другого здания. Получается исходно-разрешительная документация: акт о выборе земельного участка, постановление муниципальных властей, документы о праве собственности или другом праве на землю... Оформляются градостроительный план, технические условия для инженерных сетей и т.п. В кадастровом паспорте должна стоять отметка о том, что земля выделяется для строительства культового сооружения.

            После официального выделения земельного участка община обращается в архитектурно-проектную мастерскую, которая разработает проекта храма. У нее должна быть обновленная государственная лицензия и опыт возведения церкви, проект которой должен быть согласован в местном архитектурном комитете и органах, отвечающих за экспертизу.

            Безусловно, необходимо выполнить и требования с точки зрения «заказчика» – церкви. В самом храме должен быть алтарь и престол, и средняя часть для прихожан, отделенная от алтаря иконостасом. Если храм имеет всего один престол, то он является однокупольным. Если же престолов несколько, в храме строится помимо главного несколько дополнительных куполов.

            Источники финансирования строительства храма могут быть разными – спонсоры, кредит в банке, вложения организаций. Часть средств можно получить из благотворительных взносов и пожертвований от членов общины и жителей региона.


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