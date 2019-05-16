Почему строятся новые храмы вместо восстановления старых?

Согласно данным, которые озвучил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев), за 30 лет было построено заново или восстановлено свыше 30 тысяч храмов на канонической территории РПЦ. Речь идет о территории России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, других республик Средней Азии, а также в Прибалтике и дальнем зарубежье.

При этом, судя по словам патриарха Кирилла, в большинстве случаев речь идет именно о восстановленных, а не построенных заново храмах – предстоятель РПЦ упомянул 23 тысячи восстановленных церквей.

Если дело обстоит именно так, почему в ряде случаев предпочитают строить новые храмы, а не восстанавливать остающиеся в запустении церкви?

Ведь российских городах не столь редки ситуации, когда в шаговой доступности существует заброшенный храм, нуждающийся в реконструкции. Примеры – Староникитский храм в центре Тулы, Церковь Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде, или Успенский собор в Перемышле (Калужская область).

На это можно дать два ответа.

«Бывает так, что храм дороже восстановить, чем построить новый»,– пояснил газете ВЗГЛЯД руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков.

Судя по открытым источникам, реставрация «простого» храма может обойтись в сумму до 15 млн рублей. Если речь идет об объекте культурного наследия, то речь идет, например о 80 млн рублей (как в случае с московскими Храмом Троицы Живоначальной у Покровских ворот, или со звонницей Храма Иоанна Богослова под Вязом). Строительство нового «типового» храма обходится примерно в 10 млн рублей.

Второй случай, весьма распространенный – когда новый храм возводится строится там, где его изначально не было. Например, в построенном в советские времена наукограде (наподобие подмосковной Дубны), или просто в спальном районе города-миллионника. Население таких «черемушек» может быть, как у среднего районного центра.

С другой стороны, действительно, в запустении могут оставаться многочисленные церкви в опустевших селах. Такая ситуация нередка даже в Подмосковье. Пример – памятник архитектуры XVIII века, церковь Покрова Божией Матери в селе Авдулово 1-е Ступинского района (численность населения – 11 человек).

Как пояснил о. Александр Волков, один храм рассчитан на определенную численность населения.

«По московским стандартам в новых районах предполагается, что храм строится примерно на 10 тысяч человек. Это делается, исходя из того, что в храм должно вмещаться до тысячи молящихся.

Мы исходим из того, что примерно десятая часть людей может стать активными прихожанами храма», – сказал отец Александр.

Важно отметить, что инициатива строительства нового храма исходит от самих верующих. «Всегда запрос – от местных жителей. Сначала формируется община из людей, которые готовы стать прихожанами храма в том или ином месте», – пояснил священник Александр Волков. Бывают и другие ситуации – иногда в Москве выделяется участок в густонаселенном районе, для служения и организации назначается священник, который и формирует общину из местных жителей. Но опять-таки – без поддержки со стороны верующих жителей не обойтись.

Община – группа граждан, которая регистрируется как некоммерческая организация, с таким, например, типовым уставом. Далее, необходимо получить благословение главы местной епархии. Община обращается в местную администрацию с заявлением о выделении участка для строительства храма. К заявлению прикладывается письменное разрешение из епархии.

Далее следует довольно долгая процедура, в целом совпадающая с процедурой строительства любого другого здания. Получается исходно-разрешительная документация: акт о выборе земельного участка, постановление муниципальных властей, документы о праве собственности или другом праве на землю... Оформляются градостроительный план, технические условия для инженерных сетей и т.п. В кадастровом паспорте должна стоять отметка о том, что земля выделяется для строительства культового сооружения.

После официального выделения земельного участка община обращается в архитектурно-проектную мастерскую, которая разработает проекта храма. У нее должна быть обновленная государственная лицензия и опыт возведения церкви, проект которой должен быть согласован в местном архитектурном комитете и органах, отвечающих за экспертизу.

Безусловно, необходимо выполнить и требования с точки зрения «заказчика» – церкви. В самом храме должен быть алтарь и престол, и средняя часть для прихожан, отделенная от алтаря иконостасом. Если храм имеет всего один престол, то он является однокупольным. Если же престолов несколько, в храме строится помимо главного несколько дополнительных куполов.

Источники финансирования строительства храма могут быть разными – спонсоры, кредит в банке, вложения организаций. Часть средств можно получить из благотворительных взносов и пожертвований от членов общины и жителей региона.