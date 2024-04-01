МВД предложило сократить срок временного пребывания иностранцев до 90 дней в году

Tекст: Вера Басилая

Волк в Telegram-канале уточнила, что все въезжающие в Россию иностранные граждане обязательно должны пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Предусмотрена также возможность регистрации биометрии в представительствах МВД России за рубежом.

Закон устанавливает сокращение срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года.

Кроме того, по словам Волк, будет усилен контроль в отношении работодателей, заказчиков работ или услуг, привлекающих на работу иностранцев, а также внесудебного ограничения прав нелегальных мигрантов, а также запрет госорганам, организациям, и другим оказания нарушителям миграционного законодательства каких-либо услуг.

За незаконно находящимися в России мигрантами будет установлен правоохранительный режим «контролируемое пребывание», такая же мера будет применена в отношении тех лиц, которые по решению государственной власти не могут выехать из России.

Кроме того, предлагается на каждого иностранца создать цифровой профиль, куда будут внесены все сведения о мигранте, которые есть в информационных системах госорганов и организаций, связанных единым уникальным идентификатором. Также каждому мигранту, по предложению МВД, следует выдавать единый документ, который будет удостоверять личность иностранца в России, подтверждающий право проживания и работы в стране.