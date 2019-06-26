В ЛНР призвали не спешить с выводами по разведению сил

«Давайте дождемся окончания процесса разведения сил. Сегодня у нас есть факты. Первый – наша сторона выпустила белую ракету о готовности к разведению, и украинская сторона ответила тем же, чего не было уже в порядка 80 случаях», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник, комментируя начавшееся в Донбассе разведение сил.

Он добавил, что миссии и группы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ тоже подтвердили, что с украинской стороны готовы к отведению. «Мы начинаем отведение наших войск на заранее подготовленные позиции и хотим увидеть аналогичные действия с украинской стороны, хотим быть в них на сто процентов уверены», – пояснил Мирошник.

Согласно регламенту, на эти действия отводится до трех дней, отметил он. «Поэтому я бы не спешил с выводами. Нужно дождаться подтверждения действием, потому что слишком много раз была либо имитация, либо молчаливый отказ от выполнения разведения сил. Подождем завершения отвода, на который мы очень надеемся, и тогда можно будет делать определенные выводы», – сказал Мирошник.

По его мнению, можно было бы предположить, что согласие украинской стороны на отведение войск связано с событиями в ПАСЕ и тем, что теперь есть гаранты Минских договоров и решений, принятых на встречах в нормандском формате. Но пока развивать эту мысль рано.

«Вряд ли здесь можно говорить о стихийности решения украинских войск согласиться на разведение сил. Если это действительно произойдет – это будет некий маркер, но опять же мы хотим дождаться реализации. Если власть Украины перестанет получать откровенное прикрытие своего невыполнения Минских соглашений со стороны Запада, то она вполне может прийти к выводу, что придется эти договоренности все-таки выполнять», – заключил Мирошник.

Ранее представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Роман Иванов сообщил, что прописанное в Минских соглашениях разведение сил в Донбассе началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. В среду около 12.00 представители народной милиции ЛНР и украинских силовиков запустили сигнальные ракеты белого цвета, обозначающие готовность начать разведение.

Это не первая попытка провести отвод сил от линии соприкосновения. В начале июня подконтрольные Киеву военные обстреляли район Станицы Луганской, сорвав разведение сил на данном участке.