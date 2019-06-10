Киев сорвал разведение сил в районе Станицы Луганской

Подконтрольные Киеву военные обстреляли район Станицы Луганской, сорвав разведение сил на данном участке, заявил полпред России на минских переговорах Борис Грызлов.

«Сегодня ЛНР, в соответствии с принятым на контактной группе 5 июня решением, подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Станицы Луганской и выполнила необходимые действия для начала этого процесса», – заявил Грызлов, передает ТАСС.

Однако, по его словам, украинская сторона от своих обязательств по отводу сил и средств отказалась, совершив провокационный обстрел.

«Разведение сил в Станице Луганской сорвано Киевом», – добавил Грызлов.

По его словам, ситуация в районе Станицы Луганской «ярко характеризует неготовность руководства Украины переломить сложившуюся ситуацию, отказаться от политики «партии войны». «Никакой реализации слов о мире не произошло со стороны новой киевской власти. Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются, обстановка остается крайне напряженной, положительных изменений не видно», – добавил Грызлов.

«А люди ждут этих изменений», – подчеркнул он.

Грызлов также выразил опасения, что и другие договоренности в рамках размораживания Минских переговоров не будут выполнены Киевом.

«А эти договоренности включают: подготовку дополнительных мер по обеспечению условий режима прекращения огня в рамках «хлебного перемирия», снятие Киевом с Донбасса экономической блокады, обмен удерживаемых лиц по формуле «всех установленных на всех установленных», выполнение Киевом обязательств в соответствии с решением об обмене в декабре 2017 года, восстановление диалога между Киевом и Донбассом. Большие сомнения возникают и в плане выполнения Киевом политических обязательств перед Донбассом», – сказал он.

5 июня прошло первое после выборов президента Украины заседание по Донбассу в Минске. Президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе.

Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что «после возвращения Леонида Кучмы отчасти изменилась риторика. «Порошенковщины» стало гораздо меньше – заявлений о «России-агрессоре», «оккупантах» и других радикальных высказываний, которые доминировали последние полгода», – отметил он.

В частности Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду и запретить ответный огонь.