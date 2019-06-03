Приготовил ли Кучма долгожданные уступки Донбассу

Взгляд
3 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 22:23  |  vz.ru
Разделы

Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
Перейти а раздел…

Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

Сообщается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве придумали новый «хитрый план» по СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке, пишет арабская пресса. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций. Что думают в Москве об этом «интересном предложении», может ли Россия в самом деле сыграть посредническую роль и что в этом случае станет красной линией в переговорах? Подробности...
Перейти а раздел…

Смертельное окно на Эвересте продолжает убивать туристов

Желающих покорить Эверест становится все больше, но не все из них хорошо подготовленыФото: кадр из видео
За последнюю неделю на Эвересте погибли 11 человек. Причиной их смерти стали не лавины и ураганные ветра, а ожидание восхождения в «зоне смерти». В очереди перед вершиной стоят 200–300 человек, которые заплатили огромные деньги и непременно хотят покорить самую высокую гору планеты. О том, как совпадение двух факторов – хорошей погоды и человеческой жадности – привело к массовой гибели туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД альпинистка Людмила Коробешко.  Подробности...
Перейти а раздел…

Кернес бьёт Зеленского его же оружием

Полиция не стала мешать агрессии против памятника маршалу ЖуковуФото: РИА Новости
Снос памятника Жукову в Харькове только внешне выглядит как традиционный вандализм украинских националистов. Стоит приглядеться к тому, когда был поставлен монумент и во время каких политических событий он был снесен. Случай лишь кажется рядовым, но на самом деле прямо связан с предстоящими выборами в украинский парламент.  Подробности...
Перейти а раздел…

Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
Перейти а раздел…

Когда в России перестанут бояться психиатров

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Депрессии не существует – больше гуляй на свежем воздухе, занимайся физкультурой и не ной, бабки вообще в поле рожали. Все терпят, и ты терпи. Стыдно быть несчастным. Стыдно иметь нервное расстройство. Ты что, псих? Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Трамп напомнит Британии о трех потерянных годах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Это своего рода день «Д» для Трампа. Он высадился в Европе, находясь в куда лучшей политической форме, чем все его противники-глобалисты. И дело тут не в «гениальности» Дональда. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Климатическая бомба в головах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вся эта движуха с климатом – просто калька с коммунистических идей. Если в начале это выглядело как очередная попытка американцев отжать себе новую тему для манипуляции миром, то сегодня – уже как стройная идеологическая система. Подробности...
Обсуждение: 77 комментариев
    Перейти а раздел…

    Война со скорой – с чем сталкиваются врачи неотложки

    Как нападают на российских журналистов

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

      Перейти а раздел…

      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
      Подробности...

      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Как вы поступите, увидев массовую драку?
          • Вмешаюсь и попробую разнять дерущихся

          • Вызову полицию

          • Пройду мимо – сами разберутся

          Количество выходных на новогодние праздники необходимо:
          • Сократить

          • Увеличить

          • Оставить как есть

          Окрошку на чем вы предпочитаете?
          • На кефире

          • На квасе

          • Люблю оба варианта

          • Не ем окрошку

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Россия резко снизила экспорт нефти на Украину
            Трамп заявил о выводе Россией «своих людей» из ВенесуэлыНационалисты раскритиковали пресс-секретаря Зеленского за защиту памятника ЖуковуОпубликованы фото подбитого в Ливии «самого защищенного» броневикаРоссийский автомобиль закупили для полицейских в Европе
            Спасенный спецназовцем Белянкиным мужчина рассказал о дракеМВД заявило о тысячах заявлений на российский паспорт от жителей ДонбассаБританская сценаристка удивилась отсутствию негров в «Чернобыле»Сборная России по футболу победила со счетом 6:0
            Матвиенко возмутилась новыми украинскими правилами написания русских фамилийОпубликовано видео с моментом убийства спецназовца Белянкина«Коммерсанту» за злоупотребление свободой информации грозит штраф в 1 млн рублейЖена российского футболиста рассказала, как ее муж болел против сборной России на ЧМ

            зарубежное присутствие


            В Госдуме и Совфеде удивились словам Трампа о «выводе россиян» из Венесуэлы

            судьба человека


            Вексельберг заявил о кризисе в личной жизни из-за санкций США

            мастера фотошопа


            Навального высмеяли за фейковую фотографию аэропорта Мурманска

            Видео

            заявление ОКР


            Россия отреагировала на сведения о возможном отстранении от Олимпиады-2020

            проблемы пентагона


            В США признали F-35 одним из худших образцов американского вооружения

            «и это не Россия»


            В США назвали реально влияющую на американские выборы страну

            «технологический вакуум»


            В Китае рассказали о «самой страшной ракете» России для США

            викторина


            Вы помните подвиги детей-героев?

            «Разрулить» не вышло


            Трамп напомнит Британии о трех потерянных годах

            Коммунизм в Бундестаге


            Игорь Мальцев: Климатическая бомба в головах

            Расстрел демократии


            Алексей Алешковский: Между Конституцией и севрюжиной с хреном

            на ваш взгляд


            Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания во время ее борьбы с Россией». Простят ли Украине долги?

            Приготовил ли Кучма долгожданные уступки Донбассу

            Кучма и Зеленский приготовили новые решения для Донбасса    3 июня 2019, 22:06
            Фото: Gleb Garanich/Reuters
            Текст: Алексей Нечаев

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Леонид Кучма после недолгого перерыва вновь возвращается в Минск, где в рамках переговорного процесса с представителями ЛДНР намерен добиться прекращения войны на Донбассе. Что может предложить тяжеловес украинской политики для вывода «Минска» из тупика и помогут ли ему в этом неплохие личные отношения с президентом России?

            Экс-президент Украины Леонид Кучма после восьмимесячной паузы повторно приступает к работе в рамках Минского переговорного процесса. Об этом в понедельник заявил новый глава Украины Владимир Зеленский, подписав соответствующее распоряжение, из которого следует, что его предшественник возглавит украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске.

            По словам Зеленского, для урегулирования конфликта на Донбассе у Киева есть «очень конкретные предложения, новые решения», которые будут озвучены 5 июня на переговорах в белорусской столице, «но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается».

            Однако новые планы Зеленского могут преданы огласке не в Минске, а в Брюсселе, куда украинский лидер оправляется с официальным визитом. «Весьма вероятно то, что эти идеи завтра или послезавтра будут озвучены в ходе встреч президента Украины с европейскими коллегами в Брюсселе. Мы не исключаем этого», – рассказали газете ВЗГЛЯД в пресс-службе администрации президента Украины.

            В свою очередь Кучма заявил, что не мог отказаться от предложения Зеленского, «потому что Украина переживает нелегкие времена в истории». «Я привык в своей жизни принимать решения, выполнять их и отвечать за них», – сказал он.

            «Встреча с президентом показала, что у меня есть такая возможность – сделать свой взнос. Я говорил, что не могу работать свадебным генералом. Сегодня есть возможность работать на благо Украины», – добавил бывший президент страны.

            Напомним, Кучма представлял Киев в ТКГ с 2014 года, однако в сентябре 2018 года сообщил о выходе из переговорного процесса, объяснив это достижением «критического возраста» и желанием «дать возможность поработать другим».

            «До ста поездок в Минск... Когда я приезжаю домой, я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык... Там слишком трудные разговоры», – сетовал Кучма.

            Однако все прекрасно понимали, что уход Кучмы с позиции главного переговорщика обусловлен не достижением «критического возраста», а тем, что Минский процесс окончательно зашел в тупик. Причем не по вине Кучмы, а по вине Петра Порошенко и Верховной рады, на практике блокировавших урегулирование конфликта на Донбассе.

            Косвенно эту мысль подтвердил и сам Кучма, указав сегодня на то, что продвижению минского процесса мешают «вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины».

            Мнение о том, что у Кучмы были связаны руки, подтвердил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

            «Раньше Кучма ничего не решал в Минске. Он просто был проводником линии, которая была продиктована Порошенко», – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

            «Но тот факт, что Кучма согласился – это интересно в том смысле, что ему не хочется выпасть из политической повестки. Ну, не может человек спокойно уйти на пенсию. На мой взгляд, это не плохо, и не хорошо. А вот с точки зрения Зеленского, это попытка сохранить преемственность в переговорном процессе», – продолжил киевский политолог.

            При этом Погребинский не исключает, что у Кучмы теперь появится большая свобода действий в переговорном процессе, чем это было в период президентства Порошенко.

            «Я допускаю, что Кучма, как человек безусловно опытный, согласился на предложение Зеленского в том случае, если президент пообещал ему некое расширение полномочий для нормального ведения переговоров», – добавил Погребинский.

            В то же время представитель Луганской народной республики в ТКГ Родион Мирошник считает, что в переговорном процессе «роль играет не назначение Кучмы, а политика администрации Зеленского», а конструктивность переговоров 5 июня зависит от того, какую задачу получит киевский эмиссар.

            «С одной стороны, назначение Кучмы – это хорошо, потому что после его ухода ощутимых изменений в переговорах не было, а нервозности было гораздо больше. Кроме того, политический вес Кучмы выше, чем у Евгения Марчука, который работал после него», – сказал Мирошник газете ВЗГЛЯД.  

            «С другой стороны, и за предыдущие четыре года с представительством Кучмы тоже не было никаких победоносных результатов. Хотя были достигнуты договоренности по безопасности и экономике, было подписано около десятка соглашений о режиме прекращения огня, были проведены обмены, обсуждались вопросы амнистии и особого статуса», – добавил Мирошник.  

            В свою очередь депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, в чем могут заключаться новые идеи Зеленского и Кучмы относительно прекращения войны и уступок Донбассу.  

            «В Минских соглашениях четко прописано, что должны быть приняты закон выборах на неподконтрольных территориях, закон об амнистии, который мною уже разработан, и закон об особой статусе Донбасса», – сказал Мураев газете ВЗГЛЯД.

            «Правда, что касается особого статуса – тут речь идет об изменениях в конституцию, и я считаю, что эти изменения нужно распространить не только на Донбасс, но и на остальные регионы Украины. Вчерашние события в Харькове в очередной раз подтверждают правильность этого пути», – считает Мураев, добавив, что именно на эти трех направлениях может быть сформирован некий набор уступок Донбассу.

            Парламентарий также указал на то, что Кучма всегда поддерживал алгоритм, прописанный в Минских соглашениях, однако «в Раде до сих пор не было инициировано рассмотрение соответствующих законопроектов».

            При этом депутат напомнил противоречивую позицию Зеленского относительно Минских соглашений: с одной стороны, он призывает их выполнять, а с другой – считает несостоятельными, выступает против закона об амнистии и говорит о необходимости расширить «нормандский формат» с привлечением США. Потому вряд ли Зеленский станет подробно рассказывать о своих идеях по Донбассу в ходе визита в Брюссель.  

            «В целях сохранения своих рейтингов

            Зеленский не станет озвучивать конкретные предложения по Донбассу, потому что любое однозначное решение или однополярный ответ на острый вопрос будут означать для него потерю рейтингов.

            От него отвернется либо группа граждан, которая хочет мира и немедленного восстановления отношений с Россией; либо группа граждан, которая требует продолжения войны и евроинтегарции», – считает Мураев.

            «Потому я не жду от Зеленского каких-то четких ответов, потому что имитация бурной работы до окончания парламентской кампании – это единственный шанс на успех, который ему советуют политтехнологи. Вопрос получения большинства в Раде для Зеленского приоритетнее, у него другая мотивация», – продолжил собеседник.

            В то же время особую роль в урегулировании конфликта на Донбассе может сыграть то, что у Леонида Кучмы сохранились добрые отношения с президентом России Владимиром Путиным еще с тех времен, когда Кучма был президентом Украины. 

            «Поскольку Кучма входил в трехстороннюю контактную группу и дипломаты, в том числе из России, не высказывали никакого неодобрения о его работе, могу предположить, что Кучма – это именно та фигура, которая может быть услышана в Москве, и которая может работать в интересах урегулирования конфликта», – подытожил Мураев.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............