Приготовил ли Кучма долгожданные уступки Донбассу

Леонид Кучма после недолгого перерыва вновь возвращается в Минск, где в рамках переговорного процесса с представителями ЛДНР намерен добиться прекращения войны на Донбассе. Что может предложить тяжеловес украинской политики для вывода «Минска» из тупика и помогут ли ему в этом неплохие личные отношения с президентом России?

Экс-президент Украины Леонид Кучма после восьмимесячной паузы повторно приступает к работе в рамках Минского переговорного процесса. Об этом в понедельник заявил новый глава Украины Владимир Зеленский, подписав соответствующее распоряжение, из которого следует, что его предшественник возглавит украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске.

По словам Зеленского, для урегулирования конфликта на Донбассе у Киева есть «очень конкретные предложения, новые решения», которые будут озвучены 5 июня на переговорах в белорусской столице, «но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается».

Однако новые планы Зеленского могут преданы огласке не в Минске, а в Брюсселе, куда украинский лидер оправляется с официальным визитом. «Весьма вероятно то, что эти идеи завтра или послезавтра будут озвучены в ходе встреч президента Украины с европейскими коллегами в Брюсселе. Мы не исключаем этого», – рассказали газете ВЗГЛЯД в пресс-службе администрации президента Украины.

В свою очередь Кучма заявил, что не мог отказаться от предложения Зеленского, «потому что Украина переживает нелегкие времена в истории». «Я привык в своей жизни принимать решения, выполнять их и отвечать за них», – сказал он.

«Встреча с президентом показала, что у меня есть такая возможность – сделать свой взнос. Я говорил, что не могу работать свадебным генералом. Сегодня есть возможность работать на благо Украины», – добавил бывший президент страны.

Напомним, Кучма представлял Киев в ТКГ с 2014 года, однако в сентябре 2018 года сообщил о выходе из переговорного процесса, объяснив это достижением «критического возраста» и желанием «дать возможность поработать другим».

«До ста поездок в Минск... Когда я приезжаю домой, я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык... Там слишком трудные разговоры», – сетовал Кучма.

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Однако все прекрасно понимали, что уход Кучмы с позиции главного переговорщика обусловлен не достижением «критического возраста», а тем, что Минский процесс окончательно зашел в тупик. Причем не по вине Кучмы, а по вине Петра Порошенко и Верховной рады, на практике блокировавших урегулирование конфликта на Донбассе.

Косвенно эту мысль подтвердил и сам Кучма, указав сегодня на то, что продвижению минского процесса мешают «вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины».

Мнение о том, что у Кучмы были связаны руки, подтвердил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Раньше Кучма ничего не решал в Минске. Он просто был проводником линии, которая была продиктована Порошенко», – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

«Но тот факт, что Кучма согласился – это интересно в том смысле, что ему не хочется выпасть из политической повестки. Ну, не может человек спокойно уйти на пенсию. На мой взгляд, это не плохо, и не хорошо. А вот с точки зрения Зеленского, это попытка сохранить преемственность в переговорном процессе», – продолжил киевский политолог.

При этом Погребинский не исключает, что у Кучмы теперь появится большая свобода действий в переговорном процессе, чем это было в период президентства Порошенко.

«Я допускаю, что Кучма, как человек безусловно опытный, согласился на предложение Зеленского в том случае, если президент пообещал ему некое расширение полномочий для нормального ведения переговоров», – добавил Погребинский.

В то же время представитель Луганской народной республики в ТКГ Родион Мирошник считает, что в переговорном процессе «роль играет не назначение Кучмы, а политика администрации Зеленского», а конструктивность переговоров 5 июня зависит от того, какую задачу получит киевский эмиссар.

«С одной стороны, назначение Кучмы – это хорошо, потому что после его ухода ощутимых изменений в переговорах не было, а нервозности было гораздо больше. Кроме того, политический вес Кучмы выше, чем у Евгения Марчука, который работал после него», – сказал Мирошник газете ВЗГЛЯД.

«С другой стороны, и за предыдущие четыре года с представительством Кучмы тоже не было никаких победоносных результатов. Хотя были достигнуты договоренности по безопасности и экономике, было подписано около десятка соглашений о режиме прекращения огня, были проведены обмены, обсуждались вопросы амнистии и особого статуса», – добавил Мирошник.

В свою очередь депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, в чем могут заключаться новые идеи Зеленского и Кучмы относительно прекращения войны и уступок Донбассу.

«В Минских соглашениях четко прописано, что должны быть приняты закон выборах на неподконтрольных территориях, закон об амнистии, который мною уже разработан, и закон об особой статусе Донбасса», – сказал Мураев газете ВЗГЛЯД.

«Правда, что касается особого статуса – тут речь идет об изменениях в конституцию, и я считаю, что эти изменения нужно распространить не только на Донбасс, но и на остальные регионы Украины. Вчерашние события в Харькове в очередной раз подтверждают правильность этого пути», – считает Мураев, добавив, что именно на эти трех направлениях может быть сформирован некий набор уступок Донбассу.

Парламентарий также указал на то, что Кучма всегда поддерживал алгоритм, прописанный в Минских соглашениях, однако «в Раде до сих пор не было инициировано рассмотрение соответствующих законопроектов».

При этом депутат напомнил противоречивую позицию Зеленского относительно Минских соглашений: с одной стороны, он призывает их выполнять, а с другой – считает несостоятельными, выступает против закона об амнистии и говорит о необходимости расширить «нормандский формат» с привлечением США. Потому вряд ли Зеленский станет подробно рассказывать о своих идеях по Донбассу в ходе визита в Брюссель.

«В целях сохранения своих рейтингов

Зеленский не станет озвучивать конкретные предложения по Донбассу, потому что любое однозначное решение или однополярный ответ на острый вопрос будут означать для него потерю рейтингов.

От него отвернется либо группа граждан, которая хочет мира и немедленного восстановления отношений с Россией; либо группа граждан, которая требует продолжения войны и евроинтегарции», – считает Мураев.

«Потому я не жду от Зеленского каких-то четких ответов, потому что имитация бурной работы до окончания парламентской кампании – это единственный шанс на успех, который ему советуют политтехнологи. Вопрос получения большинства в Раде для Зеленского приоритетнее, у него другая мотивация», – продолжил собеседник.

В то же время особую роль в урегулировании конфликта на Донбассе может сыграть то, что у Леонида Кучмы сохранились добрые отношения с президентом России Владимиром Путиным еще с тех времен, когда Кучма был президентом Украины.

«Поскольку Кучма входил в трехстороннюю контактную группу и дипломаты, в том числе из России, не высказывали никакого неодобрения о его работе, могу предположить, что Кучма – это именно та фигура, которая может быть услышана в Москве, и которая может работать в интересах урегулирования конфликта», – подытожил Мураев.