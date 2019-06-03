Кучма внес предложение по перемирию в Донбассе

Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил ввести режим прекращения огня на период сбора урожая.

«Руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе также отметил, что есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины. Кроме того, Леонид Кучма отметил, что намерен инициироваться прекращение боевых действий на время жатвы», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.

Также во время встречи участники обсудили перспективы активизации переговорного процесса по Донбассу и необходимые для этого шаги.

«Мы обменялись мнениями, что в первую очередь надо делать. Проблема безопасности – один из главных вопросов», – приводит слова Кучмы пресс-служба.

Ранее Владимир Зеленский вновь назначил Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.