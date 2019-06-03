Стало известно, когда Зеленский озвучит новые идеи по урегулированию в Донбассе

Владимир Зеленский в ходе официального визита в Брюссель может представить новые варианты урегулирования конфликта на Юго-Востоке Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили в пресс-службе администрации нового президента.

«Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил о том, что у него есть новые идеи относительно урегулирования военного конфликта в Донбассе. И весьма вероятно то, что эти идеи завтра или послезавтра будут озвучены в ходе встреч президента Украины с европейскими коллегами. Мы не исключаем этого», – заявили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе администрации президента Украины.

Напомним, новый президент Украины 4-5 июня нанесет свой первый зарубежный визит – в Брюссель. Как ожидается, Зеленский проведет переговоры с председателем Евросовета Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник назначил одного из своих предшественников, 80-летнего Леонида Кучму представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу. По словам Зеленского, уже в среду 5 июня будет первая встреча трехсторонней группы с участием Леонида Кучмы. Зеленский также заявил, что есть новые решения по урегулированию конфликта в Донбассе.