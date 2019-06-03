Погребинский оценил назначение Кучмы переговорщиком по Донбассу

«Раньше Кучма ничего не решал в Минске. Он просто был проводником линии, которая была продиктована Порошенко. Как будет сейчас – трудно сказать», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя повторное назначение экс-президента Украины Леонида Кучмы переговорщиком от украинской стороны в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

«Но тот факт, что Кучма согласился – это интересно в том смысле, что ему не хочется выпасть из политической повестки. Ну не может человек спокойно уйти на пенсию. На мой взгляд, это не плохо и не хорошо. С точки зрения Зеленского, это попытка сохранить преемственность в переговорном процессе», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

При этом политолог не исключает, что у Кучмы теперь появится большая свобода действий в переговорном процессе, чем это было в период президентства Порошенко.

«Я допускаю, что Кучма, как человек безусловно опытный, согласился на предложение Зеленского в том случае, если президент пообещал ему некое расширение полномочий для того, чтобы нормально вести переговоры в Минске», – добавил Погребинский.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил экс-президента Украины 80-летнего Леонида Кучму представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу. По словам Зеленского, уже 5 июня будет первая встреча трехсторонней группы во главе с Леонидом Кучмой.

В свою очередь Кучма заявил, что согласился на предложение Зеленского, «потому что Украина переживает нелегкие времена в истории». «Я привык в своей жизни принимать решения, выполнять их и отвечать за них», – сказал он.

Кучма в октябре 2018 года завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в ноябре 2018 года назначил экс-министра обороны Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Ранее он представлял интересы Киева в подгруппе по безопасности. В мае Марчук завершил свою деятельность в Минском процессе.

Добавим, что Кучма сделал первые заявления в новом качестве. Он, в частности, признал, что в минском процессе остаются вопросы, которые требуют от Украины предпринять ряд законодательных шагов. Как сообщает ТАСС, в понедельник на встрече с Зеленским Кучма отметил, что «проблема безопасности – один из главных вопросов». «Но есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины», –добавил он.

Как сообщает пресс-служба Зеленского, на встрече с президентом Кучма также сообщил, что планирует инициировать в ближайшее время новое перемирие в Донбассе на время сбора урожая.