Кучма решил уйти с поста представителя Украины в контактной группе по Донбассу

Второй президент Украины и один из подписантов Минских соглашений Леонид Кучма заявил, что решил покинуть пост полномочного представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Леонид Данилович принял решение покинуть этот пост», – сообщил ТАСС представитель президентского фонда Леонида Кучмы.

Кучма признался, что такое «решение принял для себя давно» в связи с возрастом. Он также заявил, что хочет «дать возможность поработать другим».

Ранее Кучма заявлял, что Москва «спит и видит», как бы разорвать Минские соглашения, но так, чтобы виноватым в этом остался Киев.