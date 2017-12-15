Кучма назвал выгоду России от разрыва Минских соглашений

Москва «спит и видит», как бы разорвать Минские соглашения, но так, чтобы виноватым в этом остался Киев, заявил второй президент Украины и представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

«Тогда бы они имели возможность сказать, что, мол, видите, Украина же ничего не хочет делать, не выполняет Минские договоренности», – заявил Кучма в интервью изданию «Сегодня».

Бывший украинский лидер признался, что всякий раз перед переговорами принимает таблетку успокоительного, «чтобы с ними разговаривать». «Диалога и людей, которые бы имели возможность что-то решать, там нет», – сказал он.

Напомним, что Киев отказывается вести прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками, провозгласивших независимость после государственного переворота на Украине.

В то же время, сказал Кучма, Минские переговоры позволяют сделать многое для решения социальных, экономических и гуманитарных проблем.

Он сказал, что отказ от Минских переговоров не отвечает украинским интересам, так как именно на них базируются экономические санкции против России. «Если закроем этот формат – нет торговых санкций», – сказал Кучма, пояснив, что ограничительные меры в отношении России введены под предлогом невыполнения Минских соглашений.

Напомним, в Кремле ранее подчеркивали, что Россия исполняет роль гаранта урегулирования украинского кризиса, а не стороны, которая выполняет комплекс направленных на это мер.

По словам Кучмы, Порошенко был вынужден подписать Минские соглашения, «потому что нужно было полномасштабные войну и боевые действия на Донбассе остановить».

Ранее на этой неделе Кучма заявил, что испытывает ужас от политической ситуации, сложившейся в стране.