Кучма пришел в ужас от происходящего на Украине

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НОВОСТЬ ЧАСА:Комитет ВАДА рекомендовал восстановить РУСАДА
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Россияне возмущены жадностью Apple
В Европе раскрыли новых «агентов ГРУ»
После признаний Боширова и Петрова осталось несколько загадок
Британская пресса «лишилась дара речи» от интервью Петрова и Боширова
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Константинополь открыл новый фронт против русских священников
Роман Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора
Сейчас в Греции ведется целенаправленная информационная война против России и Русской церкви. Так, недавно общественность с большим удивлением узнала из СМИ, что Россия якобы направляет к грекам «шпионов в рясах». Подробности...
На кого похожи Петров и Боширов
Андрей Медведев, Политический обозреватель
«Эксперты» вчера кинулись обсуждать, как же низко упал уровень российских спецслужб. Ну да. Упал. Низко. А вот стесняюсь спросить: все лидеры террористического подполья на Кавказе – они сами собой ускакали в края вечной охоты? Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
Давайте в споре с Росгвардией уважать свою историю
Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Высказывания: «В России в порядочном обществе жандарму руки не подавали!» – это сравнительно недавний продукт пиар-технологов одного из печально известных олигархов. Что же было на самом деле? Все гораздо интереснее. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки
Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водкиПодробности...
В США выбрали «Мисс Америка 2019»
В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значенияПодробности...
Обсуждение: 23 комментария
День города в Москве превратился в большой фестиваль
Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятийПодробности...
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