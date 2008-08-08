Кучма пришел в ужас от происходящего на Украине

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что испытывает ужас от политической ситуации, сложившейся в стране.

«Я свое отработал. И я смотрю на нашу политическую тусовку, которая есть на Украине. Сюда ужас возвращаться! Я удивляюсь тем кандидатам на выборах, которые сегодня есть. Что они в этой ситуации сегодня могут сделать?» – сказал Кучма, передает «Украинская правда».

Политик отметил, что политическая ситуация на Украине близка к катастрофе.

«Я не знаю, как с этим парламентом можно о чем-то договариваться. Я не вижу нашей политической линии, единого стратегического курса развития страны. Это ужас», – подчеркнул экс-президент.

Кучма добавил, что он сейчас живет «лучше, чем рядовой гражданин», однако ему становится некомфортно при мысли, что его дети и внуки будут жить в такой стране.

В августе Кучма заявил, что действующее руководство страны занимается мародерством и пытается свалить свои просчеты на боевые действия в Донбассе.