Назначен представитель Украины в контактной группе по Донбассу вместо Кучмы

Украинский президент Петр Порошенко назначил официальным представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Евгения Марчука, бывшего премьер-министра, руководителя службы безопасности и министра обороны страны.

Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

До последнего времени 77-летний Евгений Марчук являлся представителем Украины в подгруппе по безопасности контактной группы.

Геращенко заверила, что он будет «жестко отстаивать национальные интересы Украины».

Леонид Кучма, которому в этом году исполнилось 80 лет, подал в отставку 2 октября.