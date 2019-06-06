В ЛНР оценили первые переговоры в минском формате после избрания Зеленского

«После возвращения Леонида Кучмы отчасти изменилась риторика. «Порошенковщины» стало гораздо меньше – заявлений о «России-агрессоре», «оккупантах» и других радикальных высказываний, которые доминировали последние полгода», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник. Таковы его впечатления от первых, после избрания Зеленского, переговорах в минском формате.

«Но это не значит, что можно говорить о существенных изменениях в позициях», – отметил представитель Луганской народной республики на переговорах в Минске, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Он рассказал, что в ходе вчерашнего заседания трехсторонней контактной группы был достигнут ряд договоренностей об разведении сил и средств в районе Станицы Луганской. Однако это не ново, договоренность была еще в сентябре 2016 года и Украина многократно срывала ее выполнение, отметил Мирошник.

«Выполнение назначено на 10 июня, это будет определенный маркер, есть ли политическая воля со стороны украинской стороны выполнять договоренности. Это и покажет, изменилось ли что-то у Украины в части выполнения своих обязательств по Минским соглашениям», – сказал он.

По его словам, также появилось больше конструктива в работе гуманитарной группы, когда Ирина Геращенко (действующий вице-спикер Верховной рады) сменилась на бывшую уполномоченную Украины по правам человека Валерию Лутковскую. Сейчас идет детальная работа по верификации людей, которых планируется обменять. Но ни дата, ни количество людей пока неизвестны. «Аналогичная ситуация с экономической подгруппой, были затронуты вопросы о снятии блокады. Раньше эти вопросы вообще не поднимались и не рассматривались», – добавил Мирошник.

Накануне спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик после встречи в Минске сообщил: представитель Киева Леонид Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду. Переговоры о снятии блокады подтвердил и представитель России Борис Грызлов, который сообщил, что экономической подгруппе поручили проработку плана.

Однако говорить о снятии экономической блокады пока рано, есть только изменение риторики, отметил Мирошник. «Мы уже заявлениям и словам практически не верим, за годы переговоров мы научились не доверять украинской стороне, когда это базируется только на обещаниях. Обещания, как правило, Украина не выполняет. Поэтому давайте пройдем маркер с разведением (войск в районе) Станицы Луганской, потом понадобится разведение в районах Золотова и Петровского, куда Украина очень тихонечко вернула свои войска», – подчеркнул Мирошник.

Он добавил, что таким образом ранее достигнутые договоренности придется выполнять повторно. Их планируется рассмотреть 19 июня, когда будет обсуждаться режим прекращения огня, так называемое хлебное перемирие.

«Здесь будет важно понимать, насколько изменилось отношение Украины к выполнению обязательств. Либо они продолжат имитацию, как представители Порошенко, либо что-то изменится. Команда, которая приезжала в Минск, практически не поменялась. Словам доверять сложно, поэтому нужны маркеры», – заключил Мирошник.

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