Отвод сил от линии соприкосновения начался у Станицы Луганской

Прописанное в Минских соглашениях разведение сил в Донбассе началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, сообщил представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Роман Иванов.

«Разведение началось», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее в среду около 12.00 представители Народной милиции ЛНР и украинских силовиков запустили сигнальные ракеты белого цвета, обозначающие готовность начать разведение.

Это не первая попытка провести отвод сил от линии соприкосновения. В начале июня подконтрольные Киеву военные обстреляли район Станицы Луганской, сорвав разведение сил на данном участке.

5 июня прошло первое после выборов президента Украины заседание по Донбассу в Минске. Президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе.

Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что «после возвращения Леонида Кучмы отчасти изменилась риторика. В частности Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду и запретить ответный огонь.