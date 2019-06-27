Медведчук рассказал, как удалось договориться с ДНР и ЛНР о передаче украинцев

«Это были действия со стороны господина Пушилина и господина Пасечника, которые пошли навстречу моей просьбе», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политик Виктор Медведчук. В четверг он провел в Минске переговоры с лидерами ДНР и ЛНР о передаче Киеву нескольких заключенных.

«Наша позиция заключается в том, чтобы все установленные лица, в том числе и те, которых разыскивает Луганск и Донецк на территории Украины, были освобождены в порядке обмена всех установленных на всех установленных», – сказал, отвечая на вопрос корреспондента газеты ВЗГЛЯД, глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук по итогам встречи с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

«Эти лица известны, списки передавались неоднократно, последний раз на заседании трехсторонней контактной группы, они сейчас изучаются украинской стороной», – подчеркнул Медведчук.

Украинский политик также отметил, что как таковой договоренности об обмене между сторонами на встрече достигнуто не было.

«Это были действия со стороны господина Пушилина и господина Пасечника, которые пошли навстречу моей просьбе. Договариваться в одностороннем порядке об освобождении людей очень сложно, когда очень большое количество людей, которых разыскивают сегодня Луганск и Донецк, все еще содержатся на Украине. А все остальные переговоры, которые ведутся и которые будут вестись, о них будет известно только тогда, когда будет принято соответствующее решение. До этого об этом говорить не стоит, нет смысла, и вы понимаете почему», – резюмировал Медведчук.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг в минском «Президент-отеле» прошли переговоры Медведчука с главами непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Они обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, восстановления объектов экономики и инфраструктуры и возобновления социально-экономических связей.

На встрече обсуждался вопрос о передаче властями ДНР и ЛНР украинской стороне нескольких удерживаемых в ДНР и ЛНР лиц.

Пасечник в разговоре с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД назвал фамилии украинцев, которых в пятницу доставят в Минск, чтобы передать Киеву.