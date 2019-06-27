В ЛНР назвали украинцев, которых передадут Киеву

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил газете ВЗГЛЯД, что в пятницу Луганск передаст Украине четырех заключенных. Таковы итоги переговоров, которые прошли в четверг в минском «Президент-отеле» при участии украинского политика Виктора Медведчука с главами непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

В четверг глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что поддерживает инициативу одного из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука освободить четверых заключенных, которые завтра будут переданы в Минске Медведчуку.

Один из мужчин, который будет передан, 1986 года рождения. Он был осужден на 15 лет по статье 232 УК ЛНР «Об осуществлении террористической деятельности». Другой мужчина того же года рождения обвиняется по статьям «Геноцид» и ведение войны запрещенными методами.

Ранее в четверг в минском «Президент-отеле» прошли переговоры Медведчука с главами непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Они обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, восстановления объектов экономики и инфраструктуры и возобновления социально-экономических связей.

На встрече обсуждался вопрос о передаче властями ДНР и ЛНР украинской стороне нескольких удерживаемых в ДНР и ЛНР лиц.