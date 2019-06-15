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15 июня, суббота  |  Последнее обновление — 20:09  |  vz.ru
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Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Чем опасна для России «лысенковщина»

Карикатура на советских генетиковФото: Борис Ефимов
Ровно 70 лет назад в СССР было объявлено, что генетика противоречит марксистской диалектике. Следствием этого стало отставание страны в целом ряде наук, включая вирусологию, цитологию и кибернетику. Но как академику Лысенко удалось обмануть Сталина? И почему до сих пор нельзя говорить о том, что «лысенковщина», сиречь замена науки идеологией, в России побеждена окончательно? Подробности...
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Украину принудят к миру в Донбассе

Джон Болтон с Куртом Волкером, спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Фото: twitter.com/AmbJohnBolton
Украина важна для США только в контексте их отношений с Россией и мешает на пути к их улучшению. Лишним подтверждением этому стало последнее заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Накануне встречи Путина и Трампа в Осаке Киеву стоит приготовится к тому, что Штаты будут разыгрывать украинскую карту, не обращая внимания на интересы киевской власти. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Дача, как проклятье

Сергей Мардан, публицист
Дача скоро уйдёт в прошлое, как многие советские феномены. Те, кому сегодня 50 лет, станут поколением, которому придется закрыть ворота последнего СНТ «Луч», чтобы никогда туда не вернуться. Новому поколению дачи не нужны. Подробности...
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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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            Украину принудят к миру в Донбассе

            Джон Болтон с Куртом Волкером, спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины    15 июня 2019, 19:30
            Фото: twitter.com/AmbJohnBolton
            Текст: Петр Акопов

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            Украина важна для США только в контексте их отношений с Россией и мешает на пути к их улучшению. Лишним подтверждением этому стало последнее заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Накануне встречи Путина и Трампа в Осаке Киеву стоит приготовится к тому, что Штаты будут разыгрывать украинскую карту, не обращая внимания на интересы киевской власти.

            Вашингтон пытается разморозить американо-российские отношения – но так, чтобы это не выглядело уступкой со стороны США. Дональд Трамп уже не связан делом о «русских связях», однако главной проблемой для его диалога с Путиным остается украинский кризис.

            Он возник еще при Бараке Обаме и во многом связан с объективным процессом возвращения России на позиции важнейшей мировой державы. События 2014 года стали удобнейшим поводом для перехода к активной фазе «сдерживания России» со стороны США. Политика санкций и попытка изоляции России на мировой арене не просто провалилась – она привела к результатам, противоположным американским ожиданиям.

            Выдержав напор и не изменив курса, Россия укрепила свою репутацию в мире. Все воспринимают ее как главного геополитического оппонента американским попыткам удержать мировую гегемонию.

            Избрание Трампа давало шанс на пересмотр американской тактики и даже стратегии. Новый президент был настроен на переориентацию США с бесполезной и проигрышной политики глобального доминирования на политику укрепления самих США за счет усиления экономической мощи сверхдержавы. То сопротивление, которое оказали Трампу американские глобалисты, показало, насколько безразлична им судьба США как национального государства. Но им удалось заблокировать возможность выстраивания отношений между Трампом и Путиным.

            «Русское дело» исправно служило этому два с лишним года. Но сейчас Трамп получил возможность действовать куда более свободно. Теперь чтобы наладить взаимодействие с Путиным – а оно нужно американскому президенту для создания новой конфигурации внешней политики США – Трампу осталось «всего лишь» разобраться с украинским кризисом. То есть убрать украинский камень с дороги американо-российских отношений. Как он это может сделать?

            Естественно, США не собираются «отдавать» Украину России: отрыв незалежной от русского мира остается важной целью любого американского стратега. Но вопрос скорости и цены этого процесса имеют принципиальное значение. Если «ястребы» считают, что Украина должна быть максимально быстро европеизирована и атлантизирована, то есть включена не просто в сферу влияния, но и просто в состав «западной зоны ответственности», то «реалисты» указывают на то, что Россия никогда не согласится с «похищением Украины». А поспешность Запада лишь спровоцирует Москву на силовое решение проблемы, поход на Киев.

            Поэтому оптимальной схемой они считают нейтрализацию Украины, перевод ее в состояние ничейной зоны, буферного государства, не используемого для давления на Россию. А ведь именно это считают выгодным те «ястребы», кто, не веря в возможность атлантизации Украины, выступает ее использование в качестве постоянного раздражителя против Москвы.

            Такая нейтральная Украина находилась бы в зоне влияния в большей степени Запада, чем России. И хотя все понимают, что это временный и подвешенный вариант, для США это был бы несомненный успех (даже на 20-30 лет подвесить ситуацию – это все равно лишить Россию ее исторической колыбели, остановить реинтеграцию русского мира, русский реванш). И самое главное – этот вариант снимал бы украинскую тему с повестки дня отношений США и России, позволяя Штатам рассчитывать на поиск взаимопонимания с Москвой в других международных проблемах.  

            Как этого достичь? Изобразить мир и прогресс в украинском урегулировании. Именно изобразить. Потому что реально решить украинский кризис сейчас невозможно.

            Выполнить минские соглашения, то есть вернуть Донбасс в состав Украины нельзя до того момента, пока украинская элита не осознает, что путь в Европу закрыт, и не начнет восстанавливать отношения с Россией. Это процесс ближайшего десятилетия. И даже в случае его ускорения возвращение Донбасса на Украину возможно только после полного разворота Киева к Москве и вхождения Украины в состав Евразийского союза.

            Поэтому все, что сейчас остается, – это изображать процесс урегулирования. Реально прекратить перестрелки на границе и отвести войска – под давлением Запада Киев пойдет на это. Реально принять законы об амнистии на Украине в качестве еще одного пункта выполнения соглашений. И самое главное – реально сделать так, чтобы тема отпора «русской агрессии», как и тема «возвращения Донбасса», по сути ушла из украинской внутренней политики, оставшись уделом оппозиции.

            Избрание Зеленского – это шаг именно в этом направлении. Циничные и хитрые украинские элиты лучше всех понимают, что никакого возвращения не будет. И вся игра Порошенко на теме «Украина это форпост Запада в сдерживании  русской агрессии» строилась на убежденности в том, что сам Запад как раз этого от Украины и ждет.

            Но дело в том, что Запад давно уже не хочет ничего подобного от Киева. Европа так просто стонет от необходимости играть в «украинскую игру», мешающую ей вести дела с Россией. А США при Трампе также не хотят ни повышать ставки в «украинской партии», ни вообще уделять ей много внимания. Западу нужно, чтобы Украина знала свое место, то есть стала незаметной и тихой, изображающей «путь к миру». Чтобы не мешалась под ногами у больших – не уходила обратно к России, но и не занимала место за столом с настоящими игроками.

            Именно поэтому Киеву укажут на его место. Это случится уже в следующем месяце, когда Зеленский поедет к Трампу в Вашингтон. Это будет сделано ласково, но настойчиво: через принуждение к переговорам с Россией, с Донбассом, к уменьшению воинственной риторики (она и так уже спала). Но самое главное — через объяснение своих ожиданий: «прогресса в мирном процессе», позволяющего Штатам убрать украинскую тему на достойное ей место. Место, что не мешает устанавливать американо-российский диалог.

            Собственно говоря, именно об этом и написал в четверг советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон:  

            «Сегодня мы встречались с послом Волкером для обсуждения переговоров по Украине. Мы пришли ко мнению, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для установления мира на Донбассе – ключевого шага к улучшению отношений между США и Россией. Но очень важно, чтобы Россия выполнила свою роль и приняла серьезное участие».

            Мир на Донбассе – ключевой шаг к улучшению отношение между США и Россией. Говоря проще, от Украины хотят услышать, что с Донбассом у нее все если не хорошо, то постепенно улучшается. И нет сомнений, что услышат – деваться Киеву просто некуда.

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