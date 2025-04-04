Военком опроверг участие в СВО обвиняемого в убийстве девочки под Тверью

Военком опроверг фейки об участии в СВО обвиняемого в убийстве девочки под Тверью

Tекст: Вера Басилая

Зайко опроверг фейки о том, что обвиняемый в убийстве 13-летней девочки Александр Сергеев принимал участие в специальной военной операции. Зайко подчеркнул, что Сергеев никогда не служил в Вооруженных силах Российской Федерации, а также не участвовал в военных действиях, передает ТАСС.

Украинские Telegram-каналы ранее распространяли фейки о том, что Сергеев якобы был в зоне СВО. Однако данные сообщения* были опровергнуты официальными источниками, которые подтвердили, что Александр Сергеев, уроженец деревни Старая в Тверской области, не имеет никакого отношения к военной службе.

Тем временем Следственное управление по Тверской области ранее сообщало о поисках девочки из деревни Рязаново, пропавшей 21 марта. Позже ее тело было найдено в лесном массиве садового товарищества «Ручеек» в Калининском муниципальном округе. Прокуратура региона заявила, что местный житель обвиняется в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней. По делу возбуждено уголовное дело, а 30 марта суд постановил заключить обвиняемого под стражу.

Ранее следственные органы обнаружили в селе Тумкино Ульяновской области тело 14-летней девочки в подвале частного дома с признаками насильственной смерти.