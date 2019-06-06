Лавров возложил вину за происходящее на Украине на страны Запада

Западные партнеры предпочли промолчать во время госпереворота на Украине в 2014 году, вина за происходящее сейчас в этой стране целиком лежит на западных покровителях Киева, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«После того, как на Украине состоялся госпереворот вопреки соглашению, которое буквально за сутки до этого засвидетельствовали немцы, французы и поляки, мы стали стучаться в европейские двери, призывая урезонить подконтрольную им оппозицию, они разводили руками», – сказал Лавров, слова которого приводит ТАСС.

«То, что потом прозвучало от новых властей в адрес русских, русскоязычных на Украине, – возмутительно», – подчеркнул глава МИД России.

«Наши западные коллеги просто промолчали. Я до сих пор считаю, что вина за то, что сейчас происходит в этой близкой, братской нам стране, целиком лежит на западных покровителях оппозиции», – заявил Лавров в интервью объединенной редакции РБК.

По словам министра, США напрямую работали над подготовкой путча.

«Европейцы, судя по всему, искренне пытались найти компромисс между [тогдашним президентом Украины] Виктором Януковичем и оппозицией, нашли его, подписали соглашение. Но когда переворот состоялся, они не стали употреблять свою власть, свое влияние на Киев, – напомнил глава МИД России. – По крайней мере, ни французы, ни немцы не проявляли никакой активности, особенно на фоне того, как они сейчас пытаются возложить на Россию ответственность за выполнение Минских договоренностей. Просто нечестно, непорядочно».

Лавров выразил надежду, что «уроки будут извлечены».

Ранее экс-глава израильской спецслужбы «Натив» заявил о поражении Запада на Украине.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД