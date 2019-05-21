Экс-глава спецслужбы Израиля заявил о поражении Запада на Украине

Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил, что планы по ослаблению Москвы на украинском направлении провалились, а США и Евросоюз все меньше интересуются тем, что происходит в Киеве.

Основным свидетельством поражения Запада на Украине Кедми назвал изменение курса внешней политики Вашингтона и Евросоюза по отношению к Киеву, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

«Нет политики США. Мелкие чиновники пытаются играть и ловить рыбку в мутной украинской воде, начиная от бывшего вице-президента США. Американский президент не знает, на кой черт ему сдалась эта Украина, где она вписывается в национальные интересы США», – сказал он.

При этом Кедми подчеркнул, что, когда в 2014 году на Украине случился госпереворот, США надеялись поближе подобраться к границам России, однако в результате эти попытки провалились, и теперь лидеры западных стран обращают все меньше внимания на Украину.

«Основная цель замайданивания Украины – нанести смертельный удар по России, забрав Украину и придвинув американский флот и базы к Ростову. Все это рухнуло», – сказал израильский эксперт, подчеркнув, что результат оказался совершенно противоположным, и с того момента Россия стала намного сильнее.

Кроме того, Кедми отметил, что с 2014 года Евросоюз также сильно растерял свой политический вес и стал уделять все меньше внимания Украине. При этом он добавил, что сейчас Европу гораздо больше беспокоит Россия и Китай, а также возрастающее недопонимание с США.

«В отношении Китая это экономика и зависимость, в отношении США – лишают Европу независимости, а весь грех России по отношению к Европе это вмешательство в выборы – брекзит, Барселона и прочее. То есть сегодня Европе уже не до Украины», – сказал Кедми.

Ранее политолог Тед Гален Карпентер предположил, что Москва и Вашингтон могли бы снизить градус напряженности в двусторонних отношениях, если бы поделили мир на сферы влияния и соблюдали их.