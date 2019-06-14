Болтон и Волкер оценили значение Зеленского для отношений США и России

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и американский представитель по вопросам Украины Курт Волкер обсудили победу Владимира Зеленского на выборах главы украинского государства.

Болтон пишет в Twitter, что избрание Зеленского дает «новую возможность для достижения мира» в Донбассе.

Как заявил советник американского президента, это является «ключевым шагом в улучшении отношений между США и Россией».

По словам Болтона, «очень важно», чтобы российская сторона при этом «всерьез занялась» реализацией «своей части» процесса.

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