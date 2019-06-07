Зеленский пообещал жесткий ответ в Донбассе со стороны ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военнослужащие будут жестко реагировать на обстрелы в Донбассе.

«Обстрелы украинских военных – очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ – вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией», – цитирует Зеленского РИА «Новости».

При этом, по его словам, на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.

Зеленский также отметил, что такие обстрелы являются вопиющим нарушением Минских соглашений. По его словам, артиллерийский обстрел в Донбассе якобы свидетельствует о том, что «Россия утратила контроль «над этими подразделениями».

Украинский лидер выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за «мужество и стойкость» украинских военнослужащих, которые подверглись атаке.

Также ранее Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией и выполнять Минские договоренности. Встреча в «нормандском формате» может состояться в середине июля. Франция и Германия также предложили возобновить переговоры по Донбассу.

Накануне ситуация в Донбассе обострилась. Следственный комитет России установил новые факты артиллерийских обстрелов населенных пунктов Донбасса, в результате которых получили ранения мирные жители.

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